Егор Вершинин и Евгений Юшкевич





Дело рассматривает судья Дмитрий Карсюк, гособвинение поддерживает Артем Цветков.





Вершинина обвиняют в действиях, грубо нарушающих общественный порядок - в участии в Маршах 23 и 30 августа в Минске. Егор вины не признал, сообщает Вясна





В качестве свидетеля на суд в наручниках за спиной привели бывшего следователя Евгения Юшкевича, которого удерживают в СИЗО КГБ и обвиняют в терроризме.





Юшкевича допрашивают по этому делу, потому что согласно обвинению, Вершинин принимал участие в Маршах именно с ним - своим лучшим другом.





Из показаний Евгения стало известно, что кроме ст. 289 УК ему предъявили обвинение по ст. 342 УК за участие в Марше 16 августа.





По массовым мероприятиям 23 и 30 августа он проходит в качестве свидетеля.





Егор Вершинин более 6 лет отработал в Следственном комитете. Уволился в 2019 году, занимался спортивной аналитикой и планировал идти в IT.





11 июня 2021 года Егора задержали.