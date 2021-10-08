Друзья встретились в суде: на суд над бывшим следователем привели другого бывшего следователя
В суде Центрального района сегодня судят по статье 342 Уголовного кодекса Егора Вершинина - политзаключенного бывшего следователя.
Егор Вершинин и Евгений Юшкевич
Дело рассматривает судья Дмитрий Карсюк, гособвинение поддерживает Артем Цветков.
Вершинина обвиняют в действиях, грубо нарушающих общественный порядок - в участии в Маршах 23 и 30 августа в Минске. Егор вины не признал, сообщает Вясна.
В качестве свидетеля на суд в наручниках за спиной привели бывшего следователя Евгения Юшкевича, которого удерживают в СИЗО КГБ и обвиняют в терроризме.
Юшкевича допрашивают по этому делу, потому что согласно обвинению, Вершинин принимал участие в Маршах именно с ним - своим лучшим другом.
Из показаний Евгения стало известно, что кроме ст. 289 УК ему предъявили обвинение по ст. 342 УК за участие в Марше 16 августа.
По массовым мероприятиям 23 и 30 августа он проходит в качестве свидетеля.
Егор Вершинин более 6 лет отработал в Следственном комитете. Уволился в 2019 году, занимался спортивной аналитикой и планировал идти в IT.
11 июня 2021 года Егора задержали.
15:15 08/10/2021
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