В четверг 7 октября патруль беларуских служб несколько раз выстрелил в сторону солдат польской армии, сообщает польская Страж Гранична.





"Патруль беларуских служб произвел выстрелы в сторону солдат польской армии, которые вместе с нами патрулируют границу. Вероятно, это было при использовании холостых боеприпасов", - сказала в пятницу пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальска.





"Ни с кем ничего не случилось", - добавила она, пишет польский портал Onet.pl.





В ответ на заявление Польши о стрельбе холостыми патронами погранкомитет Беларуси сообщил российскому агентству РИА Новости, что пограничная служба страны за минувшие сутки не применяла оружия ни на одном из участков государственной границы.



