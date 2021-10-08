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Стрельба на беларуско-польской границе

Польская пограничная служба сообщила, что с беларуской стороны стреляли в сторону польских солдат.

В четверг 7 октября патруль беларуских служб несколько раз выстрелил в сторону солдат польской армии, сообщает польская Страж Гранична.

"Патруль беларуских служб произвел выстрелы в сторону солдат польской армии, которые вместе с нами патрулируют границу. Вероятно, это было при использовании холостых боеприпасов", - сказала в пятницу пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальска.

"Ни с кем ничего не случилось", - добавила она, пишет польский портал Onet.pl.

В ответ на заявление Польши о стрельбе холостыми патронами погранкомитет Беларуси сообщил российскому агентству РИА Новости, что пограничная служба страны за минувшие сутки не применяла оружия ни на одном из участков государственной границы.
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