



3 октября в «деструктивном» телеграм-канале под видеороликом, в котором демонстрируется использование оружия, 38-летний житель оставил комментарий в поддержку применения оружия.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 361-4 (содействие экстремистской деятельности) Уголовного кодекса.





Вечером 6 октября житель Новогрудка был задержан. От дачи показаний он отказался. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.





Сообщается, что в 2020 году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.





Статью 361-4 (Содействие экстремистской деятельности) ввели в Уголовный кодекс Беларуси в этом году.