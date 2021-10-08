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На жителя Новогрудка завели уголовное дело по новой статье за экстремизм – за комментарий

Следственный комитет сообщил, что в Новогрудке задержан комментатор, который «содействовал экстремизму».


3 октября в «деструктивном» телеграм-канале под видеороликом, в котором демонстрируется использование оружия, 38-летний житель оставил комментарий в поддержку применения оружия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 361-4 (содействие экстремистской деятельности) Уголовного кодекса.

Вечером 6 октября житель Новогрудка был задержан. От дачи показаний он отказался. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Сообщается, что в 2020 году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Статью 361-4 (Содействие экстремистской деятельности) ввели в Уголовный кодекс Беларуси в этом году.
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