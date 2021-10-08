



По подсчетам ВОЗ, в 2019 году от этой болезни в Африке умерли 386 тысяч человек, в то время как за 18 месяцев пандемии COVID-19 — 212 тысяч. 7 октября ВОЗ одобрила антималярийную вакцину — ее разрабатывали 30 лет. Подробности — в материале «Сноба»





Что произошло?

ВОЗ одобрила первую в мире антималярийную вакцину, которую разработала британская фармкомпания GlaxoSmithKline. Ее эффективность — 39 процентов, а в сочетании с противомалярийными препаратами — 70 процентов. Сегодня главного лекарств для борьбы с болезнью — Артемизинина — уже недостаточно. Как выяснила международная группа ученых, паразиты научились ему сопротивляться: «Сначала в Азии, а потом и в Африке появились популяции плазмодия (одноклеточных), устойчивых к препаратам», — отмечает в разговоре со «Снобом» научный журналист Илья Колмановский.





Клинические исследования вакцины начались в 2019-м. Их проводили на территории трех стран — Ганы, Малави и Кении. В испытаниях приняли участие около 800 тысяч детей.





Почему вакцину разрабатывали так долго?

Победить малярию с помощью вакцины хотели давно — было предпринято немало попыток, говорит Колмановский: «Но на разработке такого препарата заработать почти невозможно, поэтому “вкладываться” долгое время никто не хотел. Все изменилось в XXI веке, когда благодаря филантропам разработки сдвинулись с мертвой точки — большую роль в этом сыграл фонд Билла Гейтса». При этом выпустить препарат быстро не получилось — бороться с одноклеточными организмами оказалось сложнее, чем с коронавирусом.





Тяжелее всего малярию переносят дети до пяти лет, среди всех заболевших за 2019-й — их почти 70 процентов. В своем докладе ВОЗ назвала болезнь «главной причиной детской смертности в африканских странах к югу от Сахары» и разрешила прививать новой вакциной детей от пяти месяцев.

«Многие дети болеют малярией по пяти-шести раз в год, что чрезвычайно вредно для их организма, — говорит Колмановский, — После первого заражения у них вырабатывается иммунитет, поэтому последующие случаи уже не так опасны. Будем надеяться, что благодаря вакцине переносить заболевание дети станут гораздо легче».





Как боролись с малярией ранее?

Долгое время ВОЗ боролась с малярией, доставляя в страны с высокой заболеваемостью, надкроватные сетки, пропитанные инсектицидом — средством для борьбы с насекомыми. Такой метод борьбы считался самым дешевым и эффективным.





«Надкроватная сетка — самая эффективная мера борьбы среди населения бедных стран. Представители первого мира, которые ездят в страны, где существует опасность заразиться малярией, в течение всего времени нахождения там и неделю после возвращения пьют профилактическое лекарство. Это лекарство наполняет кровь веществом, токсичным для малярийного плазмодия», — заключает Колмановский.