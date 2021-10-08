В Киеве назвали причину смерти нардепа Полякова
Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков умер в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Это стало известно после вскрытия.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Сейчас следователи ожидают результатов других судебно-медицинских исследований.
В ночь на пятницу, 8 октября, умер 33-летний народный депутат Антон Поляков ("За майбутнє"). Известно, что ему стало плохо во время поездки в такси на улице Березняковской в Киеве.
Автомобиль такси Hyundai Sonata, в котором ехал Поляков, остановили полицейские за нарушение правил дорожного движения. Мужчина находился в машине без сознания.
Источник: obozrevatel.com
10:41 08/10/2021
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