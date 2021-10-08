Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Сейчас следователи ожидают результатов других судебно-медицинских исследований.





В ночь на пятницу, 8 октября, умер 33-летний народный депутат Антон Поляков ("За майбутнє"). Известно, что ему стало плохо во время поездки в такси на улице Березняковской в Киеве.





Автомобиль такси Hyundai Sonata, в котором ехал Поляков, остановили полицейские за нарушение правил дорожного движения. Мужчина находился в машине без сознания.