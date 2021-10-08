+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Киеве назвали причину смерти нардепа Полякова

Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков умер в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Это стало известно после вскрытия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Сейчас следователи ожидают результатов других судебно-медицинских исследований.

В ночь на пятницу, 8 октября, умер 33-летний народный депутат Антон Поляков ("За майбутнє"). Известно, что ему стало плохо во время поездки в такси на улице Березняковской в Киеве.

Автомобиль такси Hyundai Sonata, в котором ехал Поляков, остановили полицейские за нарушение правил дорожного движения. Мужчина находился в машине без сознания.
Источник: obozrevatel.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]