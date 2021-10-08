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"То, что сейчас происходит на Окрестина, не отличается от того, что было год назад"

С августа 2020 года в Беларуси за протестную деятельность были задержаны десятки тысяч человек. За год многие оказывались за решеткой по несколько раз

"То, что сейчас происходит на Окрестина, не отличается от того, что было год назад"
Каково это - оказаться в камере, в которой год назад провел худшие пять дней в своей жизни? Или отбыть три месяца ареста и снова попасть "на сутки" за разговор в видеочате? Белорусы, прошедшие через несколько задержаний, рассказали свои истории DW.

На Окрестина - превентивно

Первый раз минчанку Юлию Голиевскую задержали вечером 9 августа 2020 года на избирательном участке, где она была независимым наблюдателем. Пять суток девушка провела на Окрестина - в переполненной камере со спертым воздухом, без еды, воды, лекарств и средств гигиены. 

После этого Юлию еще дважды задерживали на маршах, а 5 августа 2021 года, накануне годовщины выборов в Беларуси - превентивно, как и многих других, кто ранее привлекался за участие в протестах.

"За мной пришли просто так, я ничего не делала. В 7 утра позвонили в домофон, я не открыла, в 9 я вышла из квартиры, они (силовики - Ред.) все это время ждали меня. Я спросила, отправят ли меня на Окрестина, нужно ли собрать какие-то вещи, милиционер сказал, что просто отвезут в РОВД на беседу. 

Через пару часов он же принес мне протокол о том, что я якобы ругалась матом, пыталась покинуть помещение, вызывающе себя вела. Конечно, ничего этого не было. Меня осудили на 15 суток административного ареста, вечером я была уже на Окрестина", - вспоминает Юлия. 

Приговор девушке вынесла та же судья, что и в августе 2020-го.

И Юлия оказалась в той же камере, что и год назад.

"Каждый раз это тяжелый опыт, но первое и последнее задержания были самыми сложными. То, что сейчас происходит на Окрестина, для меня не отличается от того, что было год назад. 16 человек в двухместной камере, потом столько же в четырехместной, все болеют коронавирусом. У нас не было ни матрацев, ни постельного белья, ничего, кроме одежды, в которой нас задержали", - рассказывает девушка.

На Окрестина Юлия Голиевская провела 10 суток, потом ее перевели в СИЗО в городе Барановичи. Там, по ее словам, условия были еще хуже: "На Окрестина хотя бы пол был деревянный, на нем можно спать, в Барановичах пол бетонный, железные кровати, очень холодно. У нас устраивали проверки по четыре раза в сутки, хотя в камере не было вообще ничего". 

Во время "суток" Юлия повторно заболела коронавирусом. Сейчас девушка временно уехала из Беларуси.

Арест за разговор в видеочате

Бывшего политзаключенного Андрея Сысуна впервые также задержали 9 августа 2020 года. Около 6 вечера они с другом проходили недалеко от стелы "Минск - город-герой", там было уже много силовиков. После встречи с ними Андрей попал в реанимацию. У него была черепно-мозговая травма, переломы ребер, ушибы. Когда парня перевели в обычную палату, он решил уйти из больницы - опасался дальнейшего задержания.

"Я политикой никогда не интересовался, но когда ты просто идешь, а тебя избивают, забирают телефон, паспорт, это ненормально. Я познакомился с активистами в Вилейке (родной город Андрея - Ред.), стал делать на стенах надписи политического содержания. Кто-то увидел с балкона, что я пишу, через пару дней меня вызвали в РОВД", - рассказывает Андрей. 

По его словам, следователи долго не могли решить, рассматривать ли его действия по административной или уголовной статье, в итоге завели уголовное дело за порчу имущества.

29 декабря Андрея Сысуна приговорили к трем месяцам ареста. В СИЗО города Барановичи, где он отбывал наказание, молодого человека поставили на учет, как "склонного к экстремистским и деструктивным действиям". 

На свободу Андрей вышел в апреле 2021 года. Но в конце июля его снова задержали - во время общения в видеочате он сказал "Жыве Беларусь" и поднял руку, одному из участников беседы это не понравилось. Через несколько дней за Андреем приехал ГУБОПиК.

"Я был у соседа, с балкона видел, как во двор въезжают два внедорожника и микроавтобус, потом к балкону подбежал человек в маске и бронежилете, спросил мою фамилию, я назвал чужую, но он, наверное, узнал меня. Силовик разбил стекло, осколками порезало руку ему и соседу, - рассказывает Андрей. - Когда я вышел на площадку, они стояли там с оружием и щитами. Несколько человек сразу начали меня бить, надели наручники. 

Парня приговорили к 10 суткам административного ареста за "распространение нацистской символики". 

В камере, вспоминает он, не было ни постельного белья, ни матраца, передачи ему не отдавали, как объяснили охранники, "политические" на особом положении. 

Андрей вышел на свободу 8 августа и сразу же уехал из Беларуси.
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