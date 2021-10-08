Поляки сняли новое видео: беларуские пограничники помогают мигрантам перейти границу
Польские пограничники опубликовали видео, которое, по их мнению, доказывает помощь беларуских коллег в нелегальном пересечении границы.
На видео видны мужчины в форме. У одного из них — на спине надпись "Пограничная служба". Мужчины проводят двух мигрантов с Ближнего Востока до какого-то места и указывают им направление движения. Также на видео видна овчарка, бегающая вокруг мужчин в форме.
Место съемок определить сложно, так как никакие пограничные знаки в кадр не попадают, замечает euroradio.fm
Мигрантский кризис обострился с конца весны 2021-го. В начале июля Лукашенко заявил, что Беларусь не будет сдерживать нелегальных мигрантов, идущих в страны ЕС, так как у Беларуси, мол, нет на это возможностей в результате санкций.
Западные политики назвали действия официального Минска гибридной атакой. Литва, Латвия и Польша начали строить заборы на границе с Беларусью. Нелегальных мигрантов, идущих с территории Беларуси, эти страны разворачивают на границе и отправляют обратно.
10:04 08/10/2021
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