







"Люди хотят комфорта, но, увы, не всегда заботятся о нем заранее. Те, кто дотянул до осени, столкнулся с очередями в отдельных регионах. Подчеркнем: в отдельных", - говорится в телеграм-канале Минлесхоза в четверг.





Там подчеркивается, что Минлесхоз в ежедневном режиме контролирует отгрузку дров населению.





В ведомстве сообщили, что только за четверг, 7 октября, лесхозы напрямую отгрузили дрова 1108 гражданам. Общий объем составил 7 270,2 куб. метров.





"Цифра, которая приведена на картинке, отражает лишь тех граждан, которые напрямую обратились в лесхозы. А ведь мы не забываем, что в первоочередном порядке лесхозы поставляют древесину в гортопы, на которых лежит основная обязанность обеспечить население дровами", - пояснили в министерстве.