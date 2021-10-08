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В Минлесхозе подтвердили, что в отдельных районах есть очереди за дровами

В министерстве лесного хозяйства подтвердили, что в отдельных районах Беларуси есть очереди на выписку дров населению.



"Люди хотят комфорта, но, увы, не всегда заботятся о нем заранее. Те, кто дотянул до осени, столкнулся с очередями в отдельных регионах. Подчеркнем: в отдельных", - говорится в телеграм-канале Минлесхоза в четверг.

Там подчеркивается, что Минлесхоз в ежедневном режиме контролирует отгрузку дров населению.

В ведомстве сообщили, что только за четверг, 7 октября, лесхозы напрямую отгрузили дрова 1108 гражданам. Общий объем составил 7 270,2 куб. метров.

"Цифра, которая приведена на картинке, отражает лишь тех граждан, которые напрямую обратились в лесхозы. А ведь мы не забываем, что в первоочередном порядке лесхозы поставляют древесину в гортопы, на которых лежит основная обязанность обеспечить население дровами", - пояснили в министерстве.
Интерфакс
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