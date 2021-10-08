



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота США.





Ядерная силовая установка не пострадала. Инцидент произошел в Южно-Китайском море.





Как отмечает телеканал, USS Connecticut не сталкивалась с другой подводной лодкой. Американская субмарина самостоятельно возвращается в порт.





"Подлодка USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Опасных для жизни травм у экипажа нет", - отмечается в заявлении.





Сама подлодка остается в безопасном и стабильном состоянии.





"Ядерной силовой установке и отсекам USS Connecticut не было нанесено ущерба, они остаются полностью работоспособными. В настоящее время оценивается степень повреждения других частей подводной лодки", - указали в пресс-службе.





ВМС США расследуют инцидент.





Напомним, в 2020 году на базе Военно-морских сил США в Сан-Диего (штат Калифорния) на десантном корабле USS Bonhomme Richard произошел пожар.





В результате пожара и последующего взрыва на корабле пострадали 17 моряков и четверо гражданских.