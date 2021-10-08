«По данным следствия, ночью 5 октября неустановленное лицо вблизи агрогородка Щомыслица Минского района замкнуло металлической проволокой рельсы и тем самым вывело из строя сигнализацию. В связи с этим произошло внештатное срабатывание запрещающего сигнала светофора и была нарушена работа железной дороги», - говорится в сообщении.





Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.