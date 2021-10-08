У белорусов появилась возможность получить биометрические документы, в том числе паспорт / mpt.gov.by





Страны получают по одному баллу за каждое направление безвизового въезда. В рейтинге лидируют Япония и Сингапур — гражданам этих стран открыты 192 безвизовых направления. Затем идут Германия, Южная Корея, Финляндия, Италия, Люксембург и Испания.





Литва и Польша занимают 10-е место в рейтинге, Латвия — 11-е, Украина — 38-е (украинцы могут посещать без виз 138 стран).





Страны СНГ почти не изменили свои позиции в рейтинге, отмечают эксперты Henley & Partners. Так, Россия занимает 52-е место, ее граждане могут свободно въезжать в 118 государств.





Беларусь расположилась в рейтинге на 73-м месте, опережая Казахстан, Азербайджан и Армению. Белорусам доступны для свободного передвижения 78 стран-направлений.



