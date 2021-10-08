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Рейтинг паспортов: Беларусь занимает 73-е место в мировом чарте

Компания Henley & Partners составила индекс паспортов на четвертый квартал 2021 года. Беларусь заняла в нем 73-е место, всего в рейтинг включены 227 государств.

У белорусов появилась возможность получить биометрические документы, в том числе паспорт / mpt.gov.by

Страны получают по одному баллу за каждое направление безвизового въезда. В рейтинге лидируют Япония и Сингапур — гражданам этих стран открыты 192 безвизовых направления. Затем идут Германия, Южная Корея, Финляндия, Италия, Люксембург и Испания.

Литва и Польша занимают 10-е место в рейтинге, Латвия — 11-е, Украина — 38-е (украинцы могут посещать без виз 138 стран). 

Страны СНГ почти не изменили свои позиции в рейтинге, отмечают эксперты Henley & Partners. Так, Россия занимает 52-е место, ее граждане могут свободно въезжать в 118 государств.

Беларусь расположилась в рейтинге на 73-м месте, опережая Казахстан, Азербайджан и Армению. Белорусам доступны для свободного передвижения 78 стран-направлений.
euroradio.fm
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