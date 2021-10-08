Андрей Муковозчик.





Беларусский банк закрыл счет автору «СБ. Беларусь Сегодня» Андрею Муковозчику. Причина в том, что он попал в санкционный список Евросоюза.





Как пишет автор в своей колонке, ему пришло смс-сообщение о прекращении сотрудничества «в соответствии с правилами обслуживания физических лиц». Более подробно причину Муковозчику рассказали при звонке в банк. Название банка в авторской колонке не фигурировало.





Напомним, Андрея Муковозчика включили в список физических лиц, попавших под санкции Евросоюза в июле 2021 года. Всего в списке 78 человек и 8 компаний.







