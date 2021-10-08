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Андрею Муковозчику закрыли счет в банке - он в санкционном списке ЕС

Беларусский банк закрыл счет автору «СБ. Беларусь Сегодня» Андрею Муковозчику. Причина в том, что он попал в санкционный список Евросоюза.

Андрей Муковозчик.

Беларусский банк закрыл счет автору «СБ. Беларусь Сегодня» Андрею Муковозчику. Причина в том, что он попал в санкционный список Евросоюза.

Как пишет автор в своей колонке, ему пришло смс-сообщение о прекращении сотрудничества «в соответствии с правилами обслуживания физических лиц». Более подробно причину Муковозчику рассказали при звонке в банк. Название банка в авторской колонке не фигурировало.

Напомним, Андрея Муковозчика включили в список физических лиц, попавших под санкции Евросоюза в июле 2021 года. Всего в списке 78 человек и 8 компаний.
reform.by
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