Андрею Муковозчику закрыли счет в банке - он в санкционном списке ЕС
Беларусский банк закрыл счет автору «СБ. Беларусь Сегодня» Андрею Муковозчику. Причина в том, что он попал в санкционный список Евросоюза.
Андрей Муковозчик.
Беларусский банк закрыл счет автору «СБ. Беларусь Сегодня» Андрею Муковозчику. Причина в том, что он попал в санкционный список Евросоюза.
Как пишет автор в своей колонке, ему пришло смс-сообщение о прекращении сотрудничества «в соответствии с правилами обслуживания физических лиц». Более подробно причину Муковозчику рассказали при звонке в банк. Название банка в авторской колонке не фигурировало.
Напомним, Андрея Муковозчика включили в список физических лиц, попавших под санкции Евросоюза в июле 2021 года. Всего в списке 78 человек и 8 компаний.
08:41 08/10/2021
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