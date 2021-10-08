Страховка при езде задним ходом не работает

Павел из Гродно трудится в одной литовской фирме, где после введения новых лимитов по топливу с водителей стали удерживать немалые суммы за "пережог".





"Первое время работа устраивала. Изначально платили 65 евро за сутки, потом 67, но после того как на фирме нашлись водители, у которых расход топлива оказался меньше, чем было запланировано, руководство пересмотрело нормы. Теперь они требуют от нас, чтобы машины расходовали меньше, чем предусмотрел производитель. Получилось, что за три месяца работы я израсходовал на 700 литров топлива больше, чем положено. У кого-то выходило 650 литров, у других – 800. С учетом такого количества "лишнего" топлива моя зарплата за каденцию будет почти на 1000 долларов меньше", – жалуется Павел.





Вычеты за перерасход топлива не единственная проблема, с которой можно столкнуться.





"Начальство утверждает, что страховая компания выплачивает компенсацию только в тех случаях, когда повреждения получает передняя часть авто либо боковины. Если же машина двигалась задним ходом, то страховка не выплачивается. Соответственно все расходы на ремонт в таких случаях ложатся на водителя".





Довольно странная система получения страховых выплат удивила Павла, он уточнил этот вопрос в компании, где были застрахованы автомобили фирмы.





"В офисе мне объяснили, что страховые выплаты по КАСКО начисляются независимо от направления движен я. В принципе они только подтвердили мои догадки", – признается Павел.





Он предполагает, что работодатель предпочитает взыскивать деньги с водителя, чтобы лишний раз не обращаться в страховую и не терять накопленные баллы, за которые потом можно получить скидку.





Почти месяц жил в хостеле в ожидании расчета

Игорь из Гродно трудится в крупной польской фирме, где за первую каденцию ему платили 50 евро за сутки, за вторую – 60. Часть денег перечисляли на карту, пока водитель ездил по Европе. Полный расчет за каденцию обещали провести по приезде на базу.





"Пока находишься в рейсе, тебе начисляют аванс на карту. В зависимости от того, сколько ты там работаешь, сумма может разниться, впрочем, как и сама зарплата. Новичкам платят 50 евро в сутки, со временем ставка растет и может достигнуть 73 евро. За полгода нахождения в рейсе мне перевели на карту 3300 евро. По приезде на базу водителей рассчитывают, но только после того, как пройдешь технический отдел и CMR. Они передают данные в бухгалтерию, после чего ты узнаешь реальную сумму, которую заработал за рейс. Естественно, по итогу выходит уже не 60 евро за сутки, а меньше".





С Игоря высчитали 463 евро за пережог топлива и оштрафовали на 400 евро за утерянный акт передачи прицепа и ремни. Еще 1380 евро "заморозили", пообещав выплатить их, когда водитель приедет на следующую каденцию.





"Понятное дело, что расчет сразу не происходит. Если ты не готов уезжать домой фактически без денег, то тебе приходится какое-то время жить в хостеле, проживание оплачивает фирма. Я ждал три недели, ежедневно напоминая о себе. Мне выплатили сумму за вычетом штрафов (863 евро), 1380 евро обещают вернуть по возвращении на работу.





Судя по всему, у этой организации такая специфика, что они постоянно что-то должны водителю. С прошлой каденции фирма оставалась должна мне 300 евро. Деньги, как и обещали, вернули, но теперь сумма долга значительно выше. Думаю, что так делают специально, чтобы ты снова возвращался к ним на работу", – признается Игорь.





Власть в руках транспортных компаний

Создатель "Цифрового профсоюза водителей" Максим, более известный по YouTube-каналу "Злой Дальнобой", считает, что подобные случаи можно охарактеризовать как мошенничество со стороны транспортных компаний.





"На сегодня транспортный сектор Европы испытывает самый большой кадровый голод в истории, около 400 тысяч вакансий остаются пустыми, – уверяет Максим. – Европейские автопарки растут в геометрической прогрессии. Являясь крупнейшими налогоплательщиками региона, большие транспортные компании фактически берут в заложники такие страны, как Литва, Латвия и Польша. Они легко искривляют правовое пространство под свои нужды. При любых попытках контролирующих органов вернуть деятельность таких компаний в правовое поле, ответ всегда один: "Если вам не нравятся огромные налоги, которые мы платим в бюджет, то мы можем поменять юрисдикцию". После таких заявлений вопросов им больше не задают".





Гродненский блогер считает, что транспортные профсоюзы Европы также попали под это влияние и превратились в пособников противоправной деятельности. Фактически находясь в сговоре с руководящими сотрудниками транспортных компаний, они самоустраняются от решения актуальных проблем водителей.





"Им проще получать регулярные крупные денежные выплаты от транспортных компаний, чем рисковать, отстаивая права очередного водителя из Беларуси или Украины", – говорит Злой Дальнобой.





Чтобы минимизировать риск попадания в плохую фирму, Максим советует тщательно изучать отзывы в интернете о компании, в которую решили пойти работать, читать отзывы в профильных группах в соцсетях.





"Лучше потратьте много времени на изучение всех нюансов, прежде чем принять решение о трудоустройстве. Также старайтесь не допускать случаев, когда у работодателя накапливаются долги по зарплате за длительный срок", – рекомендует блогер.