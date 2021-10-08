«В Испанию никогда в жизни не поеду», — эмоционально заявил дальнобойщик из Могилева Артем Лазовский. Его реакция понятна: в этой стране он застрял на более чем три года — почти два сидел в тюрьме в Малаге и больше года был на условной свободе: покидать страну ему запретили. Все из-за того, что в 2018 году в грузе, который он вез, обнаружили наркотики. Суд вынес белорусу обвинительный приговор, но он с этим не согласен и оспаривает его. Два дня назад Артем вернулся в Беларусь и обо всем, что с ним происходило, рассказал блогу «Отражение».

Подработка, которая привела в тюрьму

В 2018 году 30-летнему дальнобойщику из Могилева Артему Лазовскому, который работал в польской компании, предложили «халтуру» на 470 евро: надо было срочно съездить за грузом на фуре в Испанию и обратно. Парень согласился и отправился в путь как второй водитель вместе с поляком Гжегожем Подгурским, владельцем грузовика (он же был директором фирмы).





На мясоперерабатывающем заводе в испанском городе Саламанка в рефрижератор загрузили паллеты с замороженным мясом, которые сверху были плотно закручены пленкой. На загрузке водители не присутствовали — их не пустил ветеринар, так как у них не было спецодежды. Об этом дальнобойщики сделали отметку в накладной.





Груз водители повезли в Польшу, но на трассе их, «как в боевиках», задержала вооруженная полиция. Разгрузили «реф»: в двух-трех паллетах внизу лежали маленькие картонные коробочки, в них — марихуана. Дальнобойщикам надели наручники, отвезли на допрос в отделение, а оттуда в тюрьму.

«Признай вину — тогда отпустим»

В тюрьме в Малаге белорус сидел 22 месяца и восемь дней. По словам Артема Лазовского, следствие пыталось доказать, что он причастен к международному обороту наркотиков и входит в организованную преступную группировку. Парню предлагали признать свою вину, но он отказался это делать — виновным себя он не считает.





В июле прошлого года Артема выпустили без паспорта на свободу, при этом уезжать из Испании запретили, — надо ждать суда. Работать ему было нельзя, поэтому деньги на жизнь ему передавали родственники и коллеги. Виза и страховка у белоруса закончились.





Примерно так были упакованы паллеты с мясом, которые везли Артем и Гжегож





В марте этого года по делу состоялся суд. Обвиняемых было шестеро — Артем, поляк Гжегож и еще четверо граждан стран Европы — они были на загрузке полуприцепа.





— Адвокат советовала мне признать свою вину. Тогда, мол, мне дадут три года тюрьмы, два из которых я уже отбыл, еще год обещали скостить и депортировать из страны. Но кроме признания вины я еще должен подписать бумагу, что претензий к испанским властям не имею и апелляцию на решение суда подавать не буду. Если не напишу — сяду в тюрьму на год, — рассказывал после суда Артем.





Лазовский отказался идти на такое соглашение, и после этого предложения решил сменить защитника на того, который будет отстаивать его невиновность.





В посольстве Беларуси в Испании тогда сообщали, что дело Артема Лазовского находится на финальной стадии — ожидается окончательное решение суда.





— В данной ситуации возможны два сценария: если Артем не соглашается с приговором — он остается в Испании до окончания процесса обжалования, если соглашается — оставшийся срок тюремного заключения (суммарно он пробыл в тюрьме год и десять месяцев и десять месяцев при условном освобождении) заменят на депортацию в Беларусь, — объяснял консульский сотрудник Ярослав Ковальчук.

«Рванул домой без паспорта и на первом грузовике»

Финальная стадия дела растянулась на месяцы. В это время Артема начала защищать другая адвокат, которая считала, что вина ее подзащитного не доказана, а потому признавать ее белорусу не стоит, как и соглашаться с приговором.





По словам дальнобойщика, испанский суд все же вынес по нему обвинительное решение, именно то, о котором шла речь — три года лишения свободы, из которых почти два он уже отсидел, а оставшийся срок заменен на депортацию





— В начале сентября адвокат подала на апелляцию. Ждем заседания, и если суд признает меня невиновным, то получится, что в тюрьме я сидел зря, и запрет покидать Испанию нельзя было ко мне применять. В таком случае можно добиваться выплаты материальной компенсации, а она огромная — мы прикидывали, и еще год назад была сумма около 800 тысяч евро, а сейчас стала еще больше, — рассказал Артем.





В то же время дальнобойщик ждал момента, когда ему отдадут паспорт, чтобы он мог уехать домой. Говорит, что «все очень хотят попасть в Испанию, а я в холодную Беларусь, где не был уже больше трех лет, давно не видел своих родных, ребенка».





Недавно адвокат сообщила Артему, что с него сняты все ограничения. После этого белорус решил уехать на родину, останавливало одно — паспорт ему испанские власти так и не отдали. Но дальнобойщик так устал от вынужденного пребывания в солнечной стране, что рванул домой без документа.





— Помог наш цифровой профсоюз и его лидер Максим Кузнецов, которого все знают как блогера Злого дальнобоя. Он нашел коллегу-водителя, который взял меня к себе в кабину грузовика и довез до Варшавы. Там я пошел в посольство Беларуси в Польше, объяснил ситуацию с паспортом. Буквально за 15 минут мне выписали свидетельство на возвращение в Беларусь и я поехал на границу уже на легковушке еще одного отзывчивого человека.





Пересекал границу Артем днем, коридор для легкового транспорта был пустым, но оформление белоруса затянулось на часа четыре.





— По два часа на прохождение обеих сторон. Сперва поляки «пробили» меня по своим базам, взбудоражились от дела, в котором я побывал, а потому долго беседовали со мной, машину отправили на досмотр, а нас попросили раздеться, вывернули карманы. То же самое было на белорусской стороне, только еще была собака, которая нас обнюхала. Но потом все же пропустили.





Из окна авто Артем рассматривал родные края и отмечал, как «сильно все изменилось, а Могилев стал каким-то большим, улицы широкие, асфальт новый». Дома долго разговаривал с родными, потом улегся на свою кровать, но долго спать не смог — переполняли эмоции.





— Как отсижу самоизоляцию, сразу закажу паспорт и буду искать работу. Кем? Ну конечно дальнобойщиком! Не отвернуло меня от профессии после всего, просто буду мудрее и осторожнее, всегда буду на связи с нашим профсоюзом, — оптимистично заявил о своих планах Артем Лазовский. — Но вот в рейсы в Испанию я больше никогда не поеду — не хочу еще раз попасть в аналогичную историю, слишком часто они там происходят.

«Его невиновность будем это доказывать до конца»

Гюзель Замалтдинова, адвокат Артема Лазовского, сообщила, что хоть ее подзащитный и не подписывал документ о том, что он признает свою вину в преступлении, на судебном заседании он устно согласился с ней.





— В испанском суде работает такая система, когда адвокат обвиняемого и прокурор общаются между собой и приходят к консенсусу по поводу наказания подсудимому. Защитник озвучивает его своему подзащитному и советуют признать или не признать свою вину. Так было и в случае с Артемом: его тогдашняя адвокат рекомендовала ему признать вину. В суде он это сделал, но документ потом не подписал. Но обвинительный приговор ему все равно вынесли, — объяснила Гюзель Замалтдинова.





Адвокат предполагает, что такое разногласие произошло из-за того, что Артем плохо понимал, какое действие происходило с ним в тот момент: началось судебное заседание, которое проходит очень быстро и также скоро выносится решение по делу. Напомним, дело в котором фигурировал Лазовский рассмотрели за два заседания, во время второго вынесли приговор.





— Предполагаю, что в суде переводчик мог неверно или неполно перевести для Артема какие-то данные, что озвучивались в процессе. К сожалению, в испанские суды привлекаются переводчики не профессиональные, а буквально с улицы, их компетентность и уровень знания языка никто не проверяет. Также на него оказывалось сильное психологическое давление: выбрать между тем, чтобы вернуться в тюрьму, если он не согласится с приговором, или согласится с обвинением и выйти на свободу.





Адвокат Гюзель Замалтдинова сообщила, что изучила дело и считает, что вины Лазовского в нем нет. Она посоветовала белорусу подать апелляцию на отмену приговора суда и пересмотр дела, в июле это было сделано.





— Сейчас мы ждем рассмотрения апелляции. Это происходит в зале суда, в присутствии целой комиссии из судей. Если ее отклонят, то мы будем жаловаться в высшие судебные инстанции — такую позицию заняли я и мой подзащитный.



