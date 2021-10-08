В Госпогранкомитете полагают, что Литва "имитирует побеги" мигрантов, поскольку они стремятся перебраться из этой страны в более благополучные страны, такие как Германия, Австрия и Бельгия.





"Массовые побеги невозможны по причине содержания беженцев под усиленной круглосуточной вооруженной охраной полиции и военных. В охране используются служебные собаки. Эти так называемые лагеря оборудованы заборами, колючей проволокой и техническими средствами охраны", — отметили в Госпогранкомитете.





В ведомстве делают вывод, что по этим причинам мигранты не могут покинуть центры содержания "без стороннего содействия".





По данным правоохарнителей, за последние две недели зафиксировано 70 попыток мигрантов бежать из лагерей. 21 мигрант был возвращен. Всего с начала года из лагерей беженцев в Литве сбежали 704 мигранта, 146 из них были задержаны и возвращены назад, пишет Еврорадио.



