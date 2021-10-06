Это по-нашему: в Бобруйске асфальт уложили вокруг машин
Фото поделились бобруйские автолюбители в паблике «Бобруйск 35FM».
Фото: «Бобруйск 35FM».
Инцидент произошел в Бобруйске на ул. 50 лет ВЛКСМ. Участники сообщества спорят кто виноват в сложившейся ситуации – владельцы автомобилей, которые не позаботились о том, чтобы освободить парковку для укладки асфальта, или сотрудники дорожной службы, которые не вызвали ГАИ, чтобы эвакуировать мешающие им машины, пишет "Могилев.онлайн".
07:44 08/10/2021
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