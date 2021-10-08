Белорусский институт реформы и трансформации публичного администрирования (BIPART) опубликовал исследовательскую работу, которая посвящена состоянию общественных организаций в ситуации политического кризиса.





В ходе исследования весной 2021 года был проведен онлайн-опрос общественных организаций и работа с фокус-группами.

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Авторы констатируют в настоящее время «количественный и качественный сдвиг» в гражданском обществе.





«Мобилизационный подъем лета-осени 2020 года спровоцировал ряд позитивных изменений в уровне доверия, солидарности и активности граждан; отказ от стереотипного восприятия «политики» и «общественной деятельности» как «недостойных», «опасных» или маргинальных сфер и занятий; взрывной процесс формирования позитивного образа «себя» как гражданской нации, формирование большого числа новых гражданских инициатив и локальных сообществ», - сказано в работе BIPART.





Однако организациям третьего сектора не удалось активно включиться в эти общественные трансформации.





«Сложившиеся к 2020 году структуры и организации гражданского общества (так же, как и политические партии) не сыграли в данных процессах проактивной роли, т. е. не были инициаторами этих процессов. Драйверами политической мобилизации стали совершенно другие силы и субъекты», - отмечают исследователи.





Представители третьего сектора включались в процессы скорее «на уровне индивидуального участия активистов, а не институционально».









Всплеск гражданской активности не породил всплеска активности общественных организаций. Как показал опрос, в наиболее острые для общества периоды их деятельность затухала.





«С тех пор как началась пандемия, интенсивность деятельности организаций гражданского общества (ОГО) постепенно снижалась, а в наиболее острый период политического кризиса (август-ноябрь 2020 года) абсолютное большинство организаций либо работало в ослабленном режиме, либо вообще практически приостановило свою деятельность», - констатируют эксперты.





Привлечь новых членов и расширить свою аудиторию во время общественной мобилизации третьему сектору также не в полной мере удалось.





Немногие НКО отметили, что за прошедший год их организации вышли на принципиально новые аудитории и целевые группы. Среди своих актуальных задач «Установление или расширение взаимодействия с новыми инициативами, появившимися осенью 2020 года» назвали лишь некоторые респонденты.





Только 25 из 68 опрошенных активистов третьего сектора отметили в качестве актуальной задачи для своей организации вариант «перестроиться на работу с новыми темами, проблемами, которые стали актуальны в связи с общественно-политическими трансформациями в стране».





Большинство было ориентированно на уже существующие целевые группы.





Почему наладить связь между ранее существовавшими в Беларуси ОГО и новыми инициативами оказалось непросто? «Это и вопросы безопасности, и разница в представлениях (политической и гражданской культуре), и взаимное «незнание» друг о друге, и разница тематических повесток», - объясняют исследователи.









Не успев еще в полной мере среагировать на неожиданную трансформацию общества, НКО вскоре столкнулись с куда более серьезными проблемами.





Новый виток репрессий, начавшийся с июля 2021 года, снова вынуждает НКО перестраивать свою деятельности и менять приоритеты.





Большинство опрошенных организаций главную свою задачу видят в обеспечении безопасности организаций и защите активистов.





Одним из основных вызовов также оставалась невозможность долгосрочного планирования в постоянно изменяющихся неблагоприятных условиях.





Многие НКО стали испытывать проблемы с финансированием. В наихудшем положении оказались организации, финансирование которых осуществляется преимущественно в рамках проектной деятельности. Им поставлены жесткие условия расходования финансовых средств без возможности быстрого и оперативного перенаправления денег.





Легче организациям, которые получали членские взносы либо имели сильный коммерческий компонент. «Они могли быстрее перестраивать свою работу и перенаправлять активности в соответствии с актуальными запросами», - отмечают исследователи.





Процесс массовой ликвидации НКО сегодня продолжается и принял гораздо большие масштабы, чем это было во время проведения опроса. Эксперты прогнозируют, что после волны репрессий власти начнут отбирать «общественные организации» для взаимодействия. «В этом случае белорусские ОГО (те, которые не попадут под прямое уничтожение) ждет очередной «кастинг» на лояльность и гибкость, в ходе которого будут отбираться организации, взаимодействие с которыми будет имитировать процесс диалога государства с гражданским обществом», - отмечается в исследовании.