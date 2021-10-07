Дальнейшее рассмотрение законопроекта планируется уже на следующей неделе.





Бельгийский вариант уменьшения рабочей недели отличается от других стран, так как в Бельгии не предполагается сокращение общего рабочего времени продолжительности труда. Предполагается, что люди будут трудиться теперь 9,5 часов в день.





"В целом, мы полагаем, что предложение хорошо скажется на комфортной жизни трудящихся, однако проект нужно дорабатывать, чтобы он был лучше приспособлен к реальности", - сообщила Мейрем Альмаджи, председатель партии "Зеленые".





фото с сайта ove.perm.ru





Тем не менее не все люди поддержали данную идею. Тимо Вестерилинк из компании по аренде автотранспорта уже работает четыре дня в неделю, однако 9,5 часов в день трудиться он не хочет.





"Возможно, я не смогу отвозить своих детей в школу утром, или забирать их вечером", - заявил он.





Эксперименты по введению четырехдневной рабочей недели в последнее время активно проводятся в разных странах. Так, недавно о переводе на "четырехдневку" для части предприятий объявили в Шотландии, а также уже с 2015 года четыре дня в неделю трудятся рабочие в исландской столице Рейкьявике.







