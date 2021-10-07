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Счастье есть: в Бельгии запланировали переход на четырехдневную рабочую неделю

После парламентских обсуждений все крупнейшие политические партии Бельгии согласились на поэтапный переход на четырехдневную рабочую неделю, однако общее количество рабочих часов в неделю сокращено не будет.

Дальнейшее рассмотрение законопроекта планируется уже на следующей неделе.

Бельгийский вариант уменьшения рабочей недели отличается от других стран, так как в Бельгии не предполагается сокращение общего рабочего времени продолжительности труда. Предполагается, что люди будут трудиться теперь 9,5 часов в день.

"В целом, мы полагаем, что предложение хорошо скажется на комфортной жизни трудящихся, однако проект нужно дорабатывать, чтобы он был лучше приспособлен к реальности", - сообщила Мейрем Альмаджи, председатель партии "Зеленые".

фото с сайта ove.perm.ru


Тем не менее не все люди поддержали данную идею. Тимо Вестерилинк из компании по аренде автотранспорта уже работает четыре дня в неделю, однако 9,5 часов в день трудиться он не хочет.

"Возможно, я не смогу отвозить своих детей в школу утром, или забирать их вечером", - заявил он.

Эксперименты по введению четырехдневной рабочей недели в последнее время активно проводятся в разных странах. Так, недавно о переводе на "четырехдневку" для части предприятий объявили в Шотландии, а также уже с 2015 года четыре дня в неделю трудятся рабочие в исландской столице Рейкьявике.
gazeta.ru
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