Тело мужчины обнаружили 5 октября в 500 м от госграницы с Литвой. Судя по найденным оперативно-следственной группой документам, мужчине было 29 лет, он являлся гражданином Шри-ланки, пишет smartpress.by





"По имеющейся оперативной информации, данный гражданин входил в группу лиц, которых литовские силовики пытались неоднократно незаконно вытеснить на территорию Республики Беларусь", - сказал в эфире официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.





Глебко также сообщил, что в настоящее время по данному факту проводится разбирательство.





Для определения точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, ее проведет Госкомитет судебных экспертиз.



