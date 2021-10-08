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ГосТВ: недалеко от белорусско-литовской границы обнаружен еще один погибший мигрант

Еще один погибший мигрант обнаружен недалеко от белорусско-литовской границы, сообщил телеканал "Беларусь-1".

Тело мужчины обнаружили 5 октября в 500 м от госграницы с Литвой. Судя по найденным оперативно-следственной группой документам, мужчине было 29 лет, он являлся гражданином Шри-ланки, пишет smartpress.by

"По имеющейся оперативной информации, данный гражданин входил в группу лиц, которых литовские силовики пытались неоднократно незаконно вытеснить на территорию Республики Беларусь", - сказал в эфире официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.

Глебко также сообщил, что в настоящее время по данному факту проводится разбирательство.

Для определения точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, ее проведет Госкомитет судебных экспертиз.
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