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По данным следствия, вечером 30 сентября выпившая женщина возвращалась домой. На веранде дома своего супруга, с которым она не живет, женщина увидела 45-летнюю жительницу райцентра.





Поддавшись ревности, пишут ННВ, подозреваемая она облила горючей жидкостью окно и стол квартиры соперницы, и подожгла их. Подожженный дом двухквартирный, запах дыма услышали соседи и вызвали пожарных.





Пожарные получили сигнал 1 октября в 2:41. В результате пожара в доме по Октябрьскому переулку было повреждено имущество, частично потолочное перекрытие и крыша, закопчены стены.





Проверка показаний на месте происшествия. Фото СК





В отношении 53-летней жительницы Россон возбудили уголовное дело по части 2 статьи 218 УК — умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом. С участием подозреваемой проведена проверка показаний на месте. В содеянном она раскаялась, пояснив, что решилась на такой поступок поддавшись эмоциям под воздействием алкоголя, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Ранее она судима не была. Расследование уголовного дела продолжается.





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