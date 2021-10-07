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Белорусу выставили налог на машину, которую угнали 17 лет назад, а милиция даже перестала ее искать

Чудные дела происходят в налоговой. Беларус Андрей зашел на сайта налоговой, ввел свои данные и узнал, что ему надо заплатить 29 рублей налога за автомобиль BMW 320. Что ж, таков закон: есть машина — платишь налог.


Правда, есть одно но: машину угнали еще 17 лет назад, и милиция перестала ее искать, пишет the-village.me со ссылкой на ABW.by.

Читатель пояснил, что 17 лет назад (в 2004 году!) машину объявили в розыск, он периодически через сайт МВД ждал новую информацию по своему автомобилю. Сейчас же запись удалена, хотя автомобиль так и не нашли — оказалось, вышли сроки давности, дело прекратили, а из базы данных розыска сведения об угоне BMW тоже «вычистили».

 — Я спросил следователя про налог, который мне посчитали, но он сказал, что это не его сфера, мол, в налоговую обращайтесь и выясняйте, — разводит руками Андрей. — Написал электронные обращения и в ИМНС, и в МВД, сижу и жду ответа. Заодно позвонил в МРЭО ГАИ, и там сказали, что мне нужно снять авто с учета для утилизации, теперь, мол, это можно сделать и без автомобиля, и без документов на него, если он по базам не «светился» последние три года. А если все-таки найдут машину? Я же тогда не поставлю ее на учет, ведь она утилизирована. Это какой-то тупик, что мне делать? Счет налоговая выставила, и если не оплатить, то насчитают пени, а может быть, и штрафы. Не хотелось бы доводить дело до этого.

Издание отмечает, что вопрос все-таки можно решить в налоговой. Но подтвердить факт угона документально Андрей не может, так как документы об этом были утрачены за прошедшие 17 лет. Тупик? Нет.

Согласно ч.2 ст. 307-2 Налогового кодекса факт угона или кражи может подтверждаться не только документами из МВД, но и сведениями, которые получает налоговая инспекция в соответствии со статьей 85. В части 10-1 этой статьи сказано, что МВД обязано предоставлять сведения, необходимые для исчисления транспортного налога и контроля его уплаты, на основании заключенного с Министерством по налогам и сборам соглашения. Что это значит для Андрея? Нужно обратиться в налоговую с заявлением о том, что угнанный BMW не является объектом налога в силу ст. 307-2 Налогового кодекса. А подтверждающие документы налоговики пускай затребуют из МВД, и уже это ведомство обязано предоставить сведения об угоне, так как от этого напрямую зависит начисление транспортного налога.
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