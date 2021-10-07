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Смертельное ДТП под Осиповичами: грузовик сбил мужчин, менявших колесо

Под Осиповичами грузовик сбил насмерть двух мужчин, менявших колесо на трассе, говорится в телеграм-канале МВД в четверг.


"Трагедия случилась сегодня около 14 часов на трассе Минск-Гомель вблизи деревни Ясень. Водитель Fiat Ducato, 38-летний житель Бобруйска, остановился на обочине для замены колеса. Помощь оказывал ехавший с ним 33-летний пассажир из того же райцентра. Мужчин сбила Scania под управлением 43-летнего минчанина", - рассказали в МВД.

Там уточнили, пишет Interfax.by, что в результате аварии водитель буса и пассажир погибли на месте.
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