



"Трагедия случилась сегодня около 14 часов на трассе Минск-Гомель вблизи деревни Ясень. Водитель Fiat Ducato, 38-летний житель Бобруйска, остановился на обочине для замены колеса. Помощь оказывал ехавший с ним 33-летний пассажир из того же райцентра. Мужчин сбила Scania под управлением 43-летнего минчанина", - рассказали в МВД.





Там уточнили, пишет Interfax.by, что в результате аварии водитель буса и пассажир погибли на месте.











