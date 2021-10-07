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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Аргентина с 1 ноября открывает границы для иностранцев

Границы откроются для всех иностранных путешественников.


Правила въезда для вакцинированных и не вакцинированных туристов отличаются.

Привитым иностранцам необходимо предоставить сертификат и сдать повторный тест на коронавирус через неделю после въезда в страну.

Не вакцинированным путешественникам нужно сделать тесты на антиген к COVID-19 и отправиться на 10-дневную самоизоляции по месту размещения.

Также власти Аргентины приняли решение о восстановлении авиасообщения в стране. В ближайшие несколько недель планируется снять все квоты на количество авиапассажиров, прибывающих в страну.
Источник: Лилия Кобзик
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