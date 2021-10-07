



Правила въезда для вакцинированных и не вакцинированных туристов отличаются.





Привитым иностранцам необходимо предоставить сертификат и сдать повторный тест на коронавирус через неделю после въезда в страну.





Не вакцинированным путешественникам нужно сделать тесты на антиген к COVID-19 и отправиться на 10-дневную самоизоляции по месту размещения.





Также власти Аргентины приняли решение о восстановлении авиасообщения в стране. В ближайшие несколько недель планируется снять все квоты на количество авиапассажиров, прибывающих в страну.