Аргентина с 1 ноября открывает границы для иностранцев
Границы откроются для всех иностранных путешественников.
Правила въезда для вакцинированных и не вакцинированных туристов отличаются.
Привитым иностранцам необходимо предоставить сертификат и сдать повторный тест на коронавирус через неделю после въезда в страну.
Не вакцинированным путешественникам нужно сделать тесты на антиген к COVID-19 и отправиться на 10-дневную самоизоляции по месту размещения.
Также власти Аргентины приняли решение о восстановлении авиасообщения в стране. В ближайшие несколько недель планируется снять все квоты на количество авиапассажиров, прибывающих в страну.
Источник: Лилия Кобзик
20:42 07/10/2021
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