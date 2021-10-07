



Казакевич напомнил, пишет Office Life, что во время «Арсенала» отрабатываются «черные копатели», места возможной торговли оружием. Сотрудники также ищут незарегистрированные стволы.





В январе-сентябре 2021 года по стране изъято свыше 600 нелегальных единиц оружия, а 1,4 тыс. — у тех, кто нарушил законодательство. Таковы данные МВД. Из этого следует, что проверки не обойдут стороной тех, кто легально покупал оружие.





Операция «Арсенал» ежегодная, но ее проводят в разное время. Например, в 2011 году ее организовали вскоре после взрыва на станции метро «Октябрьская» в Минске.



