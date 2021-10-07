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После гибели сотрудника КГБ милиция предупредила владельцев оружия

МВД Беларуси после гибели сотрудника КГБ в перестрелке с жителем Минска проводит операцию «Арсенал». Замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич в эфире ОНТ предупредил всех «псевдоохотников» и «псевдострелков», что у них в сейфах «хранится не игрушка, а опасное оружие». Он сделал акцент на том, что нужно соблюдать все нормы законодательства на сей счет.


Казакевич напомнил, пишет Office Life, что во время «Арсенала» отрабатываются «черные копатели», места возможной торговли оружием. Сотрудники также ищут незарегистрированные стволы.

В январе-сентябре 2021 года по стране изъято свыше 600 нелегальных единиц оружия, а 1,4 тыс. — у тех, кто нарушил законодательство. Таковы данные МВД. Из этого следует, что проверки не обойдут стороной тех, кто легально покупал оружие.

Операция «Арсенал» ежегодная, но ее проводят в разное время. Например, в 2011 году ее организовали вскоре после взрыва на станции метро «Октябрьская» в Минске.
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