Концерт Монатика переносится в Минске из-за эпидситуации. Что делать с билетами?
Такая информация появилась в Instagram артиста.
Фото: monatik_official, arena-minsk.com
Концерт Монатика в Минске должен был состоятся 24 октября. Однако вчера в аккаунте артиста появилась информация, пишет Blizko.by, что концерт переносится на неопределенный срок из-за роста численности заболевших COVID-19. Также сообщается, что все билеты остаются действительными.
Концерт российского исполнителя Басты, который должен был состояться 9 октября в «Минск-Арене», также отменили.
Источник: Елена Моисеева
19:49 07/10/2021
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