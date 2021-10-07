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Концерт Монатика переносится в Минске из-за эпидситуации. Что делать с билетами?

Такая информация появилась в Instagram артиста.

 Фото: monatik_official, arena-minsk.com

Концерт Монатика в Минске должен был состоятся 24 октября. Однако вчера в аккаунте артиста появилась информация, пишет Blizko.by, что концерт переносится на неопределенный срок из-за роста численности заболевших COVID-19. Также сообщается, что все билеты остаются действительными. 


Концерт российского исполнителя Басты, который должен был состояться 9 октября в «Минск-Арене», также отменили.

 

 



 
Источник: Елена Моисеева
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