На фестивале Юрия Башмета / belarus.by





На фестиваль приезжали знаменитости, и молодые музыканты могли выступать с ними на одних сценах. На концертах были аншлаги, пишет Еврорадио. Но с прошлого года что-то пошло не так и традиция нарушилась.





“Осенью репетиций практически не было. Одни музыканты говорят, что фестиваля не будет из-за политической позиции художественного руководителя, другие считают, что причина не в этом”, — сообщает источник Еврорадио.





Ростислав Кример и оркестр / "Фейсбук"





В афише филармонии мероприятие действительно не анонсируется. Там говорят, что уточнять причину нужно непосредственно у Ростислава Кримера.





Мы попытались с ним связаться, но музыкант не отзывается ни в соцсетях, ни по телефону.





“Наш концерт был запланирован на 14 октября, но, к сожалению, он не состоится, — рассказывает руководитель Государственного академического симфонического оркестра Александр Анисимов. — Директор филармонии объявил нам о решении Министерства культуры перенести фестиваль на неопределённый срок. Полагаю, что это связано с ковидом, но официальную причину нам не озвучивали”.





В центре — Александр Анисимов / "Фейсбук"





Маэстро соглашается с тем, что, несмотря на коронавирус, в Беларуси проходит много разных мероприятий. Только в одной филармонии концерты дают практически ежедневно. В то же время он объясняет, что организовать международный фестиваль сейчас непросто:





“Есть вопросы с приглашением зарубежных гостей. Концерты отменяются по всему миру не только из-за того, что кто-то не хочет или боится на них ходить, а потому, что не приезжают сами гости”.





Могли ли отложить фестиваль из-за политических взглядов художественного руководителя?





На этот вопрос ответа у собеседника нет. Зато его знают в управлении профессионального искусства и культуры Минкульта.





“В творческих кругах иногда фантазируют, — говорят там. — Пока неизвестно, будет ли проходить фестиваль в этом году или нет. Мы написали всем, в том числе СМИ, официальные письма о том, что фестиваль откладывается до стабилизации эпидемиологической ситуации. Другой информации нет и не существует”.





Будет ли дальше Ростислав Кример заниматься организацией проекта, над которым работал с 2006 года?





“Ростислав Кример находится в Германии. Он — художественный руководитель фестиваля, а организаторы — Мингорисполком и Министерство культуры, вряд ли они поменяются. Вообще, есть постановление Совмина, и его ещё никто не менял. Кто занимался [фестивалем Юрия Башмета], тот и занимается. Если художественный руководитель будет жив-здоров, а мы надеемся, что так и будет, всё будет продолжаться так, как и раньше”, — объясняют в Минкульте.