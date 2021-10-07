



Известна белоруска, как визажистка и блогер Катя Эйфория. На Youtube-канале у нее 30 тыс. подписчиков, а последнее видео вышло месяц назад.





Занимается мэйкапом Катя несколько лет, пишет Смартпресс. "Примерно год ушел на наработку клиентов, техники, и по сути заработка не было. А дальше уже полученный опыт и имя стали мне помогать зарабатывать", - рассказывала Эйфория в интервью.





Сейчас белоруска отдыхает в Дубае и в курсе, что ее разыскивает Интерпол. По словам визажистки, ее адвокат уже занимается данным вопросом.