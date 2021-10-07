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Интерпол разыскивает белорусскую бьюти-блогера, а она отдыхает в Дубае

Белоруска Екатерина Рышкевич объявлена в розыск по линии Интерпола в связи с отмыванием доходов от преступной деятельности. В базу Интерпола Рышкевич попала по запросу Польши.


Известна белоруска, как визажистка и блогер Катя Эйфория. На Youtube-канале у нее 30 тыс. подписчиков, а последнее видео вышло месяц назад. 

Занимается мэйкапом Катя несколько лет, пишет Смартпресс. "Примерно год ушел на наработку клиентов, техники, и по сути заработка не было. А дальше уже полученный опыт и имя стали мне помогать зарабатывать", - рассказывала Эйфория в интервью.

Сейчас белоруска отдыхает в Дубае и в курсе, что ее разыскивает Интерпол. По словам визажистки, ее адвокат уже занимается данным вопросом.
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