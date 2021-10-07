Студенты и выпускники БГУ решили 11 задач из 15 предложенных. Серебряная медаль стала прорывом белорусов, пишет Thinktanks.by. Последняя награда чемпионата мира ими была завоевана в 2013 году. К слову, ребята БГУ составили четверку серебряных призеров, среди которых также студенты из Вроцлавского университета (Польша), Кембриджского университета (Великобритания), Бухарестского университета (Румыния), сообщает пресс-служба БГУ.





По правилам ICPС в финале разыгрывалось 12 призовых мест: по четыре золотых, серебряных и бронзовых медалей. Абсолютное первенство завоевала команда Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Россия). Золотыми призерами признаны также студенты Сеульского национального университета (Южная Корея), Университета ИТМО и Московского физико-технического института (Россия). Бронза на счету команд Харьковского национального университета радиоэлектроники (Украина), Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США), Высшей школы экономики (Россия) и Массачусетского технологического института (США).





Всего в Москве соревновались 117 команд из 63 стран мира. От Беларуси также выступила сборная БГУИР, которая в этом году вошла в шестую десятку финалистов.





История побед





Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал. В 2020 традиционный финал ICPС был перенесен из-за пандемии.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате мира по программированию среди студентов с 1995 года.

За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ золотая медаль (2004 г., Чехия), «бронза» (2008 г., Канада) и две «серебряных» награды (2012 г., Польша и 2013 г., Россия).