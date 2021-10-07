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Ужесточения и перераспределения. Правозащитники изучили планируемые изменения законов

Правозащитники подготовили обзор проектов законов, затрагивающих интересы организаций гражданского общества и их членов, которые планируются рассмотреть в Палате представителей на осенней сессии.

Сессия начала работу 4 октября.

Лишенный регистрации Центр правовой трансформации Lawtrend проанализировал основные планируемые изменения в кодексы: Уголовный, Налоговый и Кодекс о культуре.

Основные планируемые изменения:

1. Уголовный кодекс - ужесточается ответственность за призывы к действиям, направленным на причинение национальной безопасности Республики Беларусь. 

Также добавляется ответственность за действия, направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Беларуси, физических и юридических лиц.

2. Налоговый кодекс - в отношении НКО пока практически ничего не меняется. Однако, вносится много изменений в порядок налогообложения ИП и физических лиц. 

Так, ИП смогут применять УСН только в отношении очень небольшого перечня видов деятельности. Для физических лиц вводится понятие "профессиональный доход".

3. Кодекс о культуре. Изменений очень много, они касаются реставрационных работ, и перераспределения полномочий между Министерством культуры и исполкомами. 

Основным изменением с точки зрения существующих инстуциональных форм в сфере культуры является упразднение общественных наблюдательных комиссий по охране историко-культурного наследия.
Источник: thinktanks.by
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