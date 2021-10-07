Ужесточения и перераспределения. Правозащитники изучили планируемые изменения законов
Правозащитники подготовили обзор проектов законов, затрагивающих интересы организаций гражданского общества и их членов, которые планируются рассмотреть в Палате представителей на осенней сессии.
Сессия начала работу 4 октября.
Лишенный регистрации Центр правовой трансформации Lawtrend проанализировал основные планируемые изменения в кодексы: Уголовный, Налоговый и Кодекс о культуре.
Основные планируемые изменения:
1. Уголовный кодекс - ужесточается ответственность за призывы к действиям, направленным на причинение национальной безопасности Республики Беларусь.
Также добавляется ответственность за действия, направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Беларуси, физических и юридических лиц.
2. Налоговый кодекс - в отношении НКО пока практически ничего не меняется. Однако, вносится много изменений в порядок налогообложения ИП и физических лиц.
Так, ИП смогут применять УСН только в отношении очень небольшого перечня видов деятельности. Для физических лиц вводится понятие "профессиональный доход".
3. Кодекс о культуре. Изменений очень много, они касаются реставрационных работ, и перераспределения полномочий между Министерством культуры и исполкомами.
Основным изменением с точки зрения существующих инстуциональных форм в сфере культуры является упразднение общественных наблюдательных комиссий по охране историко-культурного наследия.
Источник: thinktanks.by
17:56 07/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение