Могилевчан тоже не пустят в общественный транспорт без масок
Введен официальный запрет на перевозку пассажиров без медицинских масок в Могилеве.
Об этом сообщили в отделе энергетики и транспорта управления экономики Могилевского горисполкома, пишет MogilevNews.by.
Правда, какое наказание будет для тех, кто без маски, не сообщается.
В ведомстве пояснили, что временная мера вводится в целях предупреждения распространения COVID-19 на территории города.
Запрет на перевозку пассажиров без медицинских индивидуальных масок начнет работать с 9 октября. Он будет распространяться как на пассажиров, передвигающихся в автобусах и троллейбусах, так и пользующихся маршрутным такси.
The Village Беларусь рассказывал, что в Бресте водителям автобусов и троллейбусов разрешили прекращать движение, пока все пассажиры не наденут маски.
17:33 07/10/2021
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