Об этом сообщили в отделе энергетики и транспорта управления экономики Могилевского горисполкома, пишет MogilevNews.by.





Правда, какое наказание будет для тех, кто без маски, не сообщается.





В ведомстве пояснили, что временная мера вводится в целях предупреждения распространения COVID-19 на территории города.





Запрет на перевозку пассажиров без медицинских индивидуальных масок начнет работать с 9 октября. Он будет распространяться как на пассажиров, передвигающихся в автобусах и троллейбусах, так и пользующихся маршрутным такси.



