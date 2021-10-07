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Могилевчан тоже не пустят в общественный транспорт без масок

Введен официальный запрет на перевозку пассажиров без медицинских масок в Могилеве.

Об этом сообщили в отделе энергетики и транспорта управления экономики Могилевского горисполкома, пишет MogilevNews.by.

Правда, какое наказание будет для тех, кто без маски, не сообщается. 

В ведомстве пояснили, что временная мера вводится в целях предупреждения распространения COVID-19 на территории города. 

Запрет на перевозку пассажиров без медицинских индивидуальных масок начнет работать с 9 октября. Он будет распространяться как на пассажиров, передвигающихся в автобусах и троллейбусах, так и пользующихся маршрутным такси.

The Village Беларусь рассказывал, что в Бресте водителям автобусов и троллейбусов разрешили прекращать движение, пока все пассажиры не наденут маски.
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