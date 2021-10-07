В Министерстве инофрмации Беларуси сообщили, что к ним не поступали документы на прекращение выпуска издания.

«В связи с распространением 5 октября информации о прекращении работы представительства «Комсомольской правды» в Беларуси сообщаем, что на сегодняшний день в Министерство информации документы на прекращение выпуска газеты «Комсомольская правда» в Беларуси не поступали», – говорится в сообщении Мининформа.

Также пресс-служба министерства добавила, что ЗАО «БелКП-ПРЕСС» обращалось в Мининформ с просьбой о возобновить доступ к интернет-ресурсу www.kp.by.





В письме, адресованном Мининформу отмечалось, что «БелКП-ПРЕСС» прининяло во внимание правовую оценку, которая была дана рассматриваемой публикации.