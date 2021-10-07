Мининформ: документы на прекращение выпуска газеты "Комсомольская правда" не поступали
Издательский дом «Комсомольская правда» сообщал о решении закрыть представительство в Минске.
В Министерстве инофрмации Беларуси сообщили, что к ним не поступали документы на прекращение выпуска издания.
«В связи с распространением 5 октября информации о прекращении работы представительства «Комсомольской правды» в Беларуси сообщаем, что на сегодняшний день в Министерство информации документы на прекращение выпуска газеты «Комсомольская правда» в Беларуси не поступали», – говорится в сообщении Мининформа.
Также пресс-служба министерства добавила, что ЗАО «БелКП-ПРЕСС» обращалось в Мининформ с просьбой о возобновить доступ к интернет-ресурсу www.kp.by.
В письме, адресованном Мининформу отмечалось, что «БелКП-ПРЕСС» прининяло во внимание правовую оценку, которая была дана рассматриваемой публикации.
Источник: blizko.by
16:41 07/10/2021
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