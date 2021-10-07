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ВОЗ одобрила первую в мире вакцину против малярии - на ее разработку ушло более 30 лет

Всемирная организация здравоохранения одобрила использование первой в мире вакцины против малярии.

Специалисты организации назвали одобрение «историческим моментом» — разработка препарата длилась более 30 лет, указано на сайте ВОЗ

Вакцина предотвращает заражение в 39 процентах случаев, и в 29 процентах — уменьшает риск тяжелого протекания болезни. Однако в сочетании с противомалярийными препаратами ее эффективность повышается до 70 процентов, выяснили ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Последняя фаза испытаний вакцины длилась с 2019 года — в ней приняли участие более 800 тысяч детей из Ганы, Кении и Малави.

Малярия — одна из основных причин смерти детей до пяти лет в Африке. По подсчетам ВОЗ, в 2019 году болезнь унесла жизни 386 тысяч жителей континента, в то время как за 18 месяцев пандемии от коронавируса там умерли 212 тысяч человек.
Источник: snob.ru
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