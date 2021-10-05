Композицию под названием Toi Pa представил перед судьями итальянский дуэт Mombao на третьем этапе нынешнего сезона шоу – «Прослушивания» (Auditions), пояснив, что оригинал взят из белорусского фольклора.





Деймон Арабсольгар и Ансельмо Луизи удивили уже тем, что вышли на сцену босые, с голым торсом, покрытые глиной и краской. А затем последовала пробирающая до дрожи смесь первобытно звучащего голоса и электронного рока.





По реакции членов жюри было видно, что они действительно прониклись магией, в которую хотели погрузить их исполнители. В итоге группа получила шанс пройти в следующую стадию конкурса – «Тренировочный лагерь» (Bootcamp).





Что это за шоу – X Factor?

Итальянский X Factor – версия британского музыкального конкурса с таким же названием, который был придуман и запущен на английском ТВ еще в 2004 году известным магнатом от шоу-бизнеса Саймоном Коуэллом, а потом разошелся по многим другим странам.





Конкурсанты проходят несколько этапов отборов и прослушиваний, затем обучаются у членов жюри и соревнуются друг с другом. Победителя помогают определить телезрители. Главный приз – подписание контракта на его продвижение.





В жюри нынешнего сезона – фронтмен группы альтернативного рока Afterhours Мануэль Аньелли, лауреат фестиваля песен в Сан-Ремо Эмма Марроне, рэпер из команды Machete Crew Хелл Ратон и британский певец американо-ливанских корней Мика.





Что это за дуэт – Mombao?

Mombao – дуэт из Милана.



