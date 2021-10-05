Белорусская народная песня впечатлила жюри итальянского X Factor
Творческая переработка белорусской народной песни прозвучала на итальянском X Factor и получила «да» от всех четырех членов жюри. Эпизод телевизионного конкурса с ее исполнением был показан в эфире канала Sky Italia.
Фото: xfactor.sky.it
Композицию под названием Toi Pa представил перед судьями итальянский дуэт Mombao на третьем этапе нынешнего сезона шоу – «Прослушивания» (Auditions), пояснив, что оригинал взят из белорусского фольклора.
Деймон Арабсольгар и Ансельмо Луизи удивили уже тем, что вышли на сцену босые, с голым торсом, покрытые глиной и краской. А затем последовала пробирающая до дрожи смесь первобытно звучащего голоса и электронного рока.
По реакции членов жюри было видно, что они действительно прониклись магией, в которую хотели погрузить их исполнители. В итоге группа получила шанс пройти в следующую стадию конкурса – «Тренировочный лагерь» (Bootcamp).
Что это за шоу – X Factor?
Итальянский X Factor – версия британского музыкального конкурса с таким же названием, который был придуман и запущен на английском ТВ еще в 2004 году известным магнатом от шоу-бизнеса Саймоном Коуэллом, а потом разошелся по многим другим странам.
Конкурсанты проходят несколько этапов отборов и прослушиваний, затем обучаются у членов жюри и соревнуются друг с другом. Победителя помогают определить телезрители. Главный приз – подписание контракта на его продвижение.
В жюри нынешнего сезона – фронтмен группы альтернативного рока Afterhours Мануэль Аньелли, лауреат фестиваля песен в Сан-Ремо Эмма Марроне, рэпер из команды Machete Crew Хелл Ратон и британский певец американо-ливанских корней Мика.
Что это за дуэт – Mombao?
Mombao – дуэт из Милана.
Деймону Арабсольгару 30 лет. Кроме пения, увлекается фотографией, работает консультантом в двух европейских проектах, связанных с миром моды. Также время от времени ездит в туры с различными группами и сольным проектом.
Ансельмо Луизи 31 год, он барабанщик и мастер боди-перкуссии – извлечения звуков при помощи разных частей тела. Кроме итальянского языка, в той или иной степени владеет английским, французским, немецким, испанским, хорватским и китайским.
Что это за песня – Toi Pa?
Как указали Деймон и Ансельмо на странице дуэта в Facebook, изначально это белорусская народная песня, которая была услышана в исполнении польского хора и переведена в итальянскую фонетику.
Но какое именно народное произведение стало отправной точкой? Нетренированному уху тяжело разобрать в переработке Mombao конкретные слова, хотя явно чувствуется их славянская основа. Немного сбивает с толку и непонятное название Toi Pa.
Идентифицировать оригинал belmir.by помогли этномузыколог Ирина Мазюк и завотделом фольклористики и культуры славянских народов Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Татьяна Володина.
– Мы тут чуем сучасную стылізацыю беларускай народнай веснавой песні з зачынам «Што й па мору, што й па мору-мору сіняму там плавала стая белых лебядзей». Фактычна пераспеўваецца адзін куплет. У спевака не вельмі атрымліваецца фанетычна, але ў цэлым якасная стылізацыя, – дали оценку специалисты.
Полный текст оригинала
Што й па мору, мору сiняму
Там плавала стада белых лебядзей
Са малымі, са малымi
Са малымі лебядзятамі.
Адкуль ўзяўся, адкуль ўзяўся,
Адкуль ўзяўся сiза-белы арол.
Разбіў стада, разбіў стада
Разбіў стада ды па сіняму мору.
Белы пушок, белы пушок,
Белы пушок па паднебейку пайшоў,
Ciза пер’е, сiза пер’е,
Сiза пер’ е па зялёнаму лужку.
А хто ж гэта, а хто ж гэта
А хто ж гэта сiза пер’е сабярэ?
Збярэ пер’е, збярэ пер’е,
Збярэ пер’е красна дзевіца.
16:01 07/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение