+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусская народная песня впечатлила жюри итальянского X Factor

Творческая переработка белорусской народной песни прозвучала на итальянском X Factor и получила «да» от всех четырех членов жюри. Эпизод телевизионного конкурса с ее исполнением был показан в эфире канала Sky Italia.

Белорусская народная песня впечатлила жюри итальянского X Factor
Фото: xfactor.sky.it
Композицию под названием Toi Pa представил перед судьями итальянский дуэт Mombao на третьем этапе нынешнего сезона шоу – «Прослушивания» (Auditions), пояснив, что оригинал взят из белорусского фольклора.

Деймон Арабсольгар и Ансельмо Луизи удивили уже тем, что вышли на сцену босые, с голым торсом, покрытые глиной и краской. А затем последовала пробирающая до дрожи смесь первобытно звучащего голоса и электронного рока.

По реакции членов жюри было видно, что они действительно прониклись магией, в которую хотели погрузить их исполнители. В итоге группа получила шанс пройти в следующую стадию конкурса – «Тренировочный лагерь» (Bootcamp).

Что это за шоу – X Factor?

Итальянский X Factor – версия британского музыкального конкурса с таким же названием, который был придуман и запущен на английском ТВ еще в 2004 году известным магнатом от шоу-бизнеса Саймоном Коуэллом, а потом разошелся по многим другим странам.

Конкурсанты проходят несколько этапов отборов и прослушиваний, затем обучаются у членов жюри и соревнуются друг с другом. Победителя помогают определить телезрители. Главный приз – подписание контракта на его продвижение.

В жюри нынешнего сезона – фронтмен группы альтернативного рока Afterhours Мануэль Аньелли, лауреат фестиваля песен в Сан-Ремо Эмма Марроне,  рэпер из команды Machete Crew Хелл Ратон и британский певец американо-ливанских корней Мика.

Что это за дуэт – Mombao?

Mombao – дуэт из Милана.


Деймону Арабсольгару 30 лет. Кроме пения, увлекается фотографией, работает консультантом в двух европейских проектах, связанных с миром моды. Также время от времени ездит в туры с различными группами и сольным проектом.

Ансельмо Луизи 31 год, он барабанщик и мастер боди-перкуссии – извлечения звуков при помощи разных частей тела. Кроме итальянского языка, в той или иной степени владеет английским, французским, немецким, испанским, хорватским и китайским.

Что это за песня – Toi Pa?

Как указали Деймон и Ансельмо на странице дуэта в Facebook, изначально это белорусская народная песня, которая была услышана в исполнении польского хора и переведена в итальянскую фонетику.

Но какое именно народное произведение стало отправной точкой? Нетренированному уху тяжело разобрать в переработке Mombao конкретные слова, хотя явно чувствуется их славянская основа. Немного сбивает с толку и непонятное название Toi Pa.

Идентифицировать оригинал belmir.by помогли этномузыколог Ирина Мазюк и завотделом фольклористики и культуры славянских народов Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Татьяна Володина.

– Мы тут чуем сучасную стылізацыю беларускай народнай веснавой песні з зачынам «Што й па мору, што й па мору-мору сіняму там плавала стая белых лебядзей». Фактычна пераспеўваецца адзін куплет. У спевака не вельмі атрымліваецца фанетычна, але ў цэлым якасная стылізацыя, – дали оценку специалисты.


Полный текст оригинала

Што й па мору, мору сiняму
Там плавала стада белых лебядзей

Са малымі, са малымi
Са малымі лебядзятамі.

Адкуль ўзяўся, адкуль ўзяўся,
Адкуль ўзяўся сiза-белы арол.

Разбіў стада, разбіў стада
Разбіў стада ды па сіняму мору.

Белы пушок, белы пушок,
Белы пушок па паднебейку пайшоў,

Ciза пер’е, сiза пер’е,
Сiза пер’ е па зялёнаму лужку.

А хто ж гэта, а хто ж гэта
А хто ж гэта сiза пер’е сабярэ?

Збярэ пер’е, збярэ пер’е,
Збярэ пер’е красна дзевіца. 
Belmir.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]