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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На Окрестина и в СИЗО Жодино отказываются принимать передачи «из‑за ковида»

В минских ИВС и ЦИП в переулке Окрестина, а также в СИЗО Жодино перестали принимать передачи, сообщают волонтеры инициативы «Списки задержанных».

Охранник на Окрестина объяснил родственникам задержанных и арестантов, что запрет связан с распространением коронавируса. Передавать можно только лекарства. Как долго продлятся ограничения, охранник не уточнил.

Родственники арестованных, которые находятся в СИЗО Жодино, рассказали правозащитникам, что там сотрудники отказываются принимать передачи из-за двухнедельного карантина, который начался 4 октября.
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