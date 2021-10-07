Карпенко не видит необходимости переводить школы на дистанционное обучение
Минобразования не будет переводить школы на дистанционное обучение и тем более закрывать их из-за COVID-19.
Министр образования Игорь Карпенко не видит такой необходимости. Как он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", школы посещает около 87% учащихся. Он считает, что отсутствует "небольшое количество" и не во всех случаях причина в COVID-19:
"Сейчас начались сезонные простудные заболевания инфекционные, поэтому мы с Министерством здравоохранения эти вопросы отрабатываем", — говорит Карпенко.
В частности, будут коррективы: более частое проветривание помещений, разведение потоков школьников, ношение защитных масок, прогулки на свежем воздухе.
Министр полагает, что подобные мероприятия "должны сдерживать процессы пандемии".
Более 50% белорусских учителей привились. Сам Карпенко собирается пройти уже и ревакцинацию.
14:24 07/10/2021
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