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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Карпенко не видит необходимости переводить школы на дистанционное обучение

Минобразования не будет переводить школы на дистанционное обучение и тем более закрывать их из-за COVID-19.

Министр образования Игорь Карпенко не видит такой необходимости. Как он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", школы посещает около 87% учащихся. Он считает, что отсутствует "небольшое количество" и не во всех случаях причина в COVID-19:

"Сейчас начались сезонные простудные заболевания инфекционные, поэтому мы с Министерством здравоохранения эти вопросы отрабатываем", — говорит Карпенко. 

В частности, будут коррективы: более частое проветривание помещений, разведение потоков школьников, ношение защитных масок, прогулки на свежем воздухе. 

Министр полагает, что подобные мероприятия "должны сдерживать процессы пандемии".

Более 50% белорусских учителей привились. Сам Карпенко собирается пройти уже и ревакцинацию.
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