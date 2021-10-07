Министр образования Игорь Карпенко не видит такой необходимости. Как он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", школы посещает около 87% учащихся. Он считает, что отсутствует "небольшое количество" и не во всех случаях причина в COVID-19:





"Сейчас начались сезонные простудные заболевания инфекционные, поэтому мы с Министерством здравоохранения эти вопросы отрабатываем", — говорит Карпенко.





В частности, будут коррективы: более частое проветривание помещений, разведение потоков школьников, ношение защитных масок, прогулки на свежем воздухе.





Министр полагает, что подобные мероприятия "должны сдерживать процессы пандемии".





Более 50% белорусских учителей привились. Сам Карпенко собирается пройти уже и ревакцинацию.