Стал известен нобелевский лауреат по литературе
Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года.
Об этом объявил в четверг Нобелевский комитет.
Премия присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов", говорится в решении комитета.
В 2020 году Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк — за «безошибочный поэтический голос».
Белорусский партизан
14:04 07/10/2021
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