Об этом объявил в четверг Нобелевский комитет.





Премия присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов", говорится в решении комитета.









В 2020 году Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк — за «безошибочный поэтический голос».