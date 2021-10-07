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Спустя сутки будто и не "колбасило": беларусы о том, как привились Pfizer или Astra Zeneca

В Беларуси, по данным Минздрава, на 6 октября от коронавируса привились около 17% населения. Из доступных вакцин в нашей стране представлены только российский «Спутник V» и китайская Sinopharm.


Однако некоторые белорусы сделали прививку от COVID-19 европейскими или американскими вакцинами. Intex-press нашла таких среди жителей Барановичей и узнала, почему они привились, как перенесли вакцинацию и сколько за это заплатили. 

Дарья, 21 год. Вакцинировалась прививкой фирмы Pfizer:

– Я поехала по учебной визе в Познань, где проходила курсы по польскому языку, и в целях профилактики решила привиться от коронавируса. К тому же вакцинация давала возможность беспрепятственно перемещаться по другим странам. Поэтому в мае 2021 года я сделала первый компонент прививки Pfizer.

Процедура вакцинации в Польше примерно такая же, как и в Беларуси. На прививку я записалась онлайн, в назначенный день пришла в поликлинику. К слову, желающих вакцинироваться было очень много. Только передо мной в очереди сидело человек 40. 

В кабинете мне дали заполнить специальную анкету, в которой было больше ста вопросов. В основном, они касались моего здоровья. Например, были вопросы о беременности или о том, болела ли я в последние 14 дней.

После мне сделали прививку, и я пошла домой. Вся процедура длилась не более 15 минут. Вакцинация бесплатная.

Прививки я перенесла очень тяжело: после каждой у меня поднималась высокая температура, было очень плохо, а еще болела рука, но через пару дней все побочные эффекты прошли.

Так как я – гражданка другой страны, для вакцинации от коронавируса мне нужно было иметь специальный идентификационный номер – PESEL, своеобразный реестр людей, которые находятся на постоянном или временном проживании в Польше.

Я обратила внимание, что граждане Польши крайне бережно относятся к своему здоровью. Например, у меня однажды сосед в лифте спросил, привита ли я. Про маски и социальное дистанцирование говорить даже не приходится – эти антиковидные меры соблюдают все.

Когда я возвращалась в Беларусь, то очень надеялась, что сидеть на карантине мне не придется, ведь я привита. Однако, когда проходила пограничный контроль, мне заявили, что «европейские прививки здесь не подходят и сидеть на изоляции все равно придется» (с середины июля 2021 года самоизоляция для вакцинированных, въезжающих в Беларусь, была отменена. – Авт.). 

Я тогда подумала: «Мне что, в каждой стране прививку делать надо?».

Что касается вакцин, которые есть в Беларуси, то в целом, я им не сильно доверяю. И в принципе вакцинироваться я больше не буду никакими вакцинами. Уж слишком тяжело я перенесла прививки.

Алесь, 33 года. Сделал прививку фирмы Johnson &Johnson:

– Я работаю моряком на грузовом судне в порту Нью-Йорка. Где-то примерно в июне наша компания предложила всем морякам сделать прививку от коронавируса фирмы Johnson &Johnson. Это было абсолютно на добровольной основе, никто никого не заставлял.

Кстати, сейчас в США проводится программа по бесплатной вакцинации иностранных граждан, занятых в определенных видах деятельности. Это коснулось в том числе и моряков. А вообще, насколько мне известно, сделать прививку для иностранного гражданина в США стоит порядка 100-120 долларов.

Перед вакцинацией нам прислали предупреждение на 8 листах, где были перечислены всевозможные варианты исхода событий, включая летальный исход. Также дали заполнить анкету, в которой было порядка десяти вопросов, касающихся состояния здоровья. 

Из 19 человек с судна наша компания разрешила сделать прививку только десятерым, чтобы, если вдруг будут побочные эффекты, не слегли все разом. И не зря. Из десятки только у одного не было никаких побочных эффектов, у остальных появились головные боли, температура. Однако через сутки все прошло.

Вакцина Johnson &Johnson однокомпонентная, поэтому после вакцинации мы сразу же отправились в море. Также нам выдали сертификат, но без QR-кода.

Когда я возвращался в Беларусь, в российском аэропорту у меня спросили, привит ли я, чтоб понимать, нужна ли мне будет самоизоляция. И хотя на сертификате не было QR-кода, меня без проблем пропустили, и на изоляции я не сидел.

В целом, если бы я находился в Беларуси, то скорее всего, привился бы российским «Спутником».

Тереза, 23 года. Привилась вакциной Astra Zeneca:

– Сейчас я живу в Кракове, а летом хотела поехать куда-нибудь в отпуск, и чтобы не сидеть на карантинах и не платить деньги за тесты, решила привиться. Ну, и желание обезопасить себя от коронавируса тоже сыграло свою роль.  

Первую дозу мне ввели в конце мая, вторую – в конце июля. Это была вакцина Astra Zeneca. Хотя на сайте больницы, где я прививалась, был выбор вакцин, но Johnson &Johnson, которую я хотела, на ближайшие даты не было. Поэтому выбрала «Астру». К слову, платить за вакцинацию не надо было.

Когда я пришла на прививку, мне измерили температуру, а также дали анкету для заполнения. Там были вопросы, связанные с общим здоровьем: о перенесенных болезнях, аллергии, был ли контакт в последнее время с зараженным, есть ли симптомы ковида и т.д.  

Затем нужно было подождать, когда вызовут по «живой очереди» в кабинет. Там ставят вакцину, дают справку с датой второй дозы, вносят в базу и отпускают. Сама процедура длится максимум пять минут.

Сначала я чувствовала себя вполне нормально. Но примерно через 4 часа у меня резко поднялась температура до 40 градусов. Меня трясло, была невыносимая слабость и жуткое недомогание. Правда, спустя сутки все прошло, как будто меня и не «колбасило» даже.

Вакцинация пользуется популярностью у поляков, даже несмотря на то, что ходить в разные заведения, кинотеатры можно и без прививки, главное, чтоб соблюдался масочный режим.

Вакцина, скорее, нужна, чтобы не сидеть на карантине в других странах. Например, когда я была в Италии, в ресторанах, барах и многих магазинах спрашивали QR-код – пропуск только по нему.

Если говорить о вакцинах, которые доступны в Беларуси, то я точно бы не делала ни китайскую, ни российскую.
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