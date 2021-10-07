Он также уточнил, что все купленные билеты можно сдать назад.





С 7 октября "Белавиа" должна была начать выполнение регулярных рейсов из Минска в эмират Рас-эль-Хайма. Рейсы планировались один раз в неделю по четвергам. Вылет из Минска в 4:55, прибытие в Международный аэропорт Рас-эль-Хайма в 11:25.

Билеты на данное направление стоили от 196 евро в одну сторону и 338 евро за полет туда-обратно при "лайт-тарифе".





Планировалось, что летать в эмират ОАЭ будут на воздушном судне Embraer 195, которое рассчитано на перевозку 125 пассажиров.