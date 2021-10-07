NASA протестирует защиту Земли от астероидов
NASA впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов.
Американское космическое ведомство планирует в ноябре запустить к одному из астероидов ракету, оборудованную специальным зондом, который должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии назначен на 24 ноября на 01:20 по времени Восточного побережья США.
В 2016 году NASA создало Управление по координации мер по защите Земли от астероидов, в рамках которого ведомство осуществляет поиск астероидов и комет, которые могли бы представлять опасность Земле.
11:58 07/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение