







Американское космическое ведомство планирует в ноябре запустить к одному из астероидов ракету, оборудованную специальным зондом, который должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту.





Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии назначен на 24 ноября на 01:20 по времени Восточного побережья США.





В 2016 году NASA создало Управление по координации мер по защите Земли от астероидов, в рамках которого ведомство осуществляет поиск астероидов и комет, которые могли бы представлять опасность Земле.