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Даешь молодежь. На каких сайтах проводят время беларуские зумеры

Где в интернете «искать» беларускую молодежь?
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Исследовательская компания Gemius, много лет анализирующая беларускую интернет-аудиторию, по просьбе marketing.by выделила пул сайтов, популярных у аудитории в возрасте 16-21 год и 22-25 лет. 

В рамках анализа Gemius рассмотрела пользователей, которые заходили в интернет с персонального компьютера в августе 2021 года.

Среди пользователей в возрасте 16-21 года лидируют платформы Google, Яндекс и Mail.ru, а также Youtube. В ТОП-10 вошел крупнейший информационный портал Onliner. В лидерах по охвату – файлообменник Turbobit, сервисы просмотра фильмов kinopoisk и ivi, а также портал, посвященный астрологии.

Из социальных сетей отметился Instagram, где пользователи проводят высокий процент времени. Высокий показатель состава времени и у мессенджера Telegram.

В десятку вошел сайт букмекерской конторы Париматч. 

Что касается покупок в интернете, то пользователи "16-21 год" предпочитают родные 21vek и Kufar, а также китайский Алиеэкспресс. 

Анализ поведения в интернете сегмента пользователей постарше – 22-25 лет показывает несколько другую картину. В ТОПе появилась социальная сеть Facebook, финансовый портал MyFin, портал недвижимости Realt.by. Есть изменения и в екоме – у этого сегмента пользователей наряду с 21vek и Kufar в почете сайт сети "5 элемент" и классифайд Deal.by.

Показатели мессенджера telegram среди аудитории чуть ниже, чем у "16-21 год". 
Из информационных ресурсов в ТОПе - Онлайнер. Замыкает 20-ку сайт издания Беларусь Сегодня sb.by. 

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