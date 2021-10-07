Автомобиль Audi 80, за рулем которого находился 29-летний водитель, ехал по автодороге М5 «Минск-Гомель» в направлении Гомеля. Возле деревни Крупка он сбил 19-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.





После этого выехал на на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta под управлением 27-летнего мужчины, где также находился пассажир.





В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen скончались на месте происшествия. Девушка от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. Водитель Audi госпитализирован.





Следственным управлением УСК по Минской области в отношении водителя Audi, 29-летнего жителя Марьиной Горки, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.