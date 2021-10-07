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"За разжигание вражды" СК возбудил новое уголовное дело против TUT.by

Дело против сотрудников TUT.by возбуждено за якобы разжигание социальной вражды, совершенное группой лиц.

"За разжигание вражды" СК возбудил новое уголовное дело против TUT.by
В сообщении СК не отмечается, против кого конкретно завели дело. Ведомство лишь сообщает: «в отношении должностных лиц и работников "ТУТ БАЙ МЕДИА" и иных лиц».

Руководство самого посещаемого новостного сайта Беларуси, включая главного редактора Марину Золотову, задержано, всего за решеткой 15 сотрудников,  большинство остальныз журналистов вынужденно выехали из страны.
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