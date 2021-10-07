В сообщении СК не отмечается, против кого конкретно завели дело. Ведомство лишь сообщает: «в отношении должностных лиц и работников "ТУТ БАЙ МЕДИА" и иных лиц».





Руководство самого посещаемого новостного сайта Беларуси, включая главного редактора Марину Золотову, задержано, всего за решеткой 15 сотрудников, большинство остальныз журналистов вынужденно выехали из страны.







