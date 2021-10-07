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В Минске в течение нескольких лет орудовали "серые риелторы"

Мужчина и женщина находили асоциальных людей, методично их спаивали и уговаривали продать жилье.

Следователи УСК по городу Минску устанавливают обстоятельства противоправной деятельности “серых риелторы", которые в течение нескольких лет действовали в белорусской столице, сообщает Следственный комитет.
47-летние мужчина и женщина находили в Минске специфических владельцев недвижимости (злоупотребляющих спиртными напитками и ведущих асоциальный образ жизни), убеждали их продать свое столичное жилье и перебираться в Минскую область, пишет sputnik.by

По данным следствия, с 2018 года по 2020 года в сети злоумышленников попало не менее десяти граждан. Обвиняемые спаивали владельцев квартир, занимаясь затем сбором и оформлением документов, необходимых для заключения сделок. В ряде случаев на момент подписания подготовленных документов владельцев недвижимости переселяли на съемные квартиры, под контроль обвиняемой женщины, чтобы она за ними приглядывала.
"Серые риелторы" завладели денежными средствами в размере более 850 тысяч рублей”, сообщает СК.

Иногда они приобретали потерпевшим непригодное для проживания жилье, и даже привозили им спиртное, а затем переставали выходить на связь.
Пара задержана. Как выяснили следователи, мужчина и женщина неоднократно судимы: он за незаконный оборот запрещенных веществ она - за совершение краж. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Беларуси.

Пострадавших от "серых риелторов" просят связаться со следователями.
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