Польские военные уже длительное время помогают охранять границу с Беларусью, останавливая мигрантов. Задействовано около трёх тысяч человек.





Блащак назвал обеспечение надежности охраны границы "ключевой задачей польской армии и пограничников".





За последние сутки было зафиксировано почти полтысячи попыток незаконно перейти границу из Беларуси в Польшу. Поток мигрантов не прекращается, несмотря на угрозы со стороны Варшавы и Брюсселя о введении в отношении официального Минска новых санкций, пишет Еврорадио.







