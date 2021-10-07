Польско-белорусская граница будет патрулироваться с помощью военных вертолётов
Об этом в Twitter сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. И начнётся это в ближайшие дни.
Польские военные уже длительное время помогают охранять границу с Беларусью, останавливая мигрантов. Задействовано около трёх тысяч человек.
Блащак назвал обеспечение надежности охраны границы "ключевой задачей польской армии и пограничников".
За последние сутки было зафиксировано почти полтысячи попыток незаконно перейти границу из Беларуси в Польшу. Поток мигрантов не прекращается, несмотря на угрозы со стороны Варшавы и Брюсселя о введении в отношении официального Минска новых санкций, пишет Еврорадио.
08:20 07/10/2021
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