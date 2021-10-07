Деда Мороза вырастим в своем коллективе? В Беловежской пуще ищут сотрудника на сказочную должность с хорошим окладом
В Беловежской пуще оказалась вакантной должность Деда Мороза.
Как следует из сообщения на сайте Нацпарка, открыта вакансия на должность "Культуролог (Дед Мороз)".
Требования к кандидату: мужчина со средним специальным или высшим образованием.
При этом требуется "стаж по специальности не менее 2 лет".
Главному Деду Морозу страны предлагают зарплату от Br1 тыс. и место в общежитии.
Беловежская пуща - это один из крупнейших лесных массивов равнинной Европы, сохранившийся до наших дней в относительно ненарушенном состоянии. Находится на территории Беларуси (150 083 га) и Польши (10 502 га).
Протяженность белорусской части с севера на юг — 65 км, с запада на восток — от 20 до 52 км.
В пуще находится главная резиденция белорусского Деда Мороза.
Поместье площадью 15 га открылось в декабре 2003 года и принимает гостей круглый год, пишет .
07:49 07/10/2021
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