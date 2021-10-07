+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Деда Мороза вырастим в своем коллективе? В Беловежской пуще ищут сотрудника на сказочную должность с хорошим окладом

В Беловежской пуще оказалась вакантной должность Деда Мороза.

Как следует из сообщения на сайте Нацпарка, открыта вакансия на должность "Культуролог (Дед Мороз)".

Требования к кандидату: мужчина со средним специальным или высшим образованием.

При этом требуется "стаж по специальности не менее 2 лет".


Главному Деду Морозу страны предлагают зарплату от Br1 тыс. и место в общежитии.

Беловежская пуща - это один из крупнейших лесных массивов равнинной Европы, сохранившийся до наших дней в относительно ненарушенном состоянии. Находится на территории Беларуси (150 083 га) и Польши (10 502 га).

Протяженность белорусской части с севера на юг — 65 км, с запада на восток — от 20 до 52 км.

В пуще находится главная резиденция белорусского Деда Мороза. 

Поместье площадью 15 га открылось в декабре 2003 года и принимает гостей круглый год, пишет .
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]