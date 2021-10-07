Как следует из сообщения на сайте Нацпарка, открыта вакансия на должность "Культуролог (Дед Мороз)".





Требования к кандидату: мужчина со средним специальным или высшим образованием.





При этом требуется "стаж по специальности не менее 2 лет".









Главному Деду Морозу страны предлагают зарплату от Br1 тыс. и место в общежитии.





Беловежская пуща - это один из крупнейших лесных массивов равнинной Европы, сохранившийся до наших дней в относительно ненарушенном состоянии. Находится на территории Беларуси (150 083 га) и Польши (10 502 га).





Протяженность белорусской части с севера на юг — 65 км, с запада на восток — от 20 до 52 км.





В пуще находится главная резиденция белорусского Деда Мороза.





Поместье площадью 15 га открылось в декабре 2003 года и принимает гостей круглый год, пишет .



