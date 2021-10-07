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Топ-5 фаворитов у букмекеров на Нобелевку по литературе. Вручение - сегодня, 7 октября

В прошлом году российская писательница Людмила Улицкая также вошла в шорт-лист, однако не получила премию. В этом году больше всего ставок было сделано также на кенийца Нгуги Ва Тхионго, румына Мирчу Кэртэреску и Харуки Мураками

Людмила Улицкая (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В пятерку фаворитов у букмекеров на получение Нобелевской премии по литературе вошли японский писатель Харуки Мураками, кениец Нгуги Ва Тхионго и российская писательница Людмила Улицкая, следует из ставок, сделанных в букмекерской компании Smartkets.

По состоянию на 23:00 мск больше всего поставили на следующих писателей (чем меньше коэффициент, тем больше, по мнению игроков, у писателя шансов на получение премии):

Нгуги Ва Тхионго, кенийский писатель и драматург (11.50)
Мирча Кэртэреску, румынский поэт и прозаик (12.00)
Харуки Мураками, японский писатель (12.50)
Людмила Улицкая, российская писательница (13.50)
Юн Фоссе, норвежский прозаик, поэт и драматург (14.00)
Анни Эрно, французская писательница (14.00)

Однако по ставкам, сделанным в британской компании Ladbrokes, фаворитами в этом году являются Эрно и Тхионго, их шансы оценены как 8/1. Шансы Мураками, исходя из сделанных ставок, оцениваются как 10/1, такой же результат пока у канадской поэтессы и писательницы Маргарет Этвуд. Шансы Улицкой — 12/1.

Вручение Нобелевской премии по литературе состоится 7 октября. В этом году от проведения единой церемонии в Осло было решено отказаться и победитель получит награду в свое стране.

В прошлом году премию присудили американской поэтессе Луизе Глюк за «безошибочный поэтический голос».

Нгуги Ва Тхионго является одним из наиболее известных современных африканских писателей, он пишет на английском и языке кикуйю. В его романах действие преимущественно происходит в Кении, в нескольких произведениях находят отражения события восстания Мау-Мау (восстание народов Кении. произошедшее в 1950-е годы против практики отъема земли у африканцев).
РБК
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