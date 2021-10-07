"Только за 9 месяцев этого года мы изъяли более 600 нелегальных стволов, и еще 1400 стволов изъяли у тех граждан, которые сознательно нарушают требования Закона об оружии", - сказа Казакевич в эфире телеканала ОНТ.





Напомнив, в Беларуси с 4 по 8 октября проходит специальное мероприятие "Арсенал" по выявлению незаконно хранящегося оружия.



