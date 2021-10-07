В Беларуси с начала года изъяли 2 тыс. единиц оружия
В Беларуси за 9 месяцев текущего года изъяли 2 тыс. единиц как легального, так и нелегального оружия, сообщил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.
"Только за 9 месяцев этого года мы изъяли более 600 нелегальных стволов, и еще 1400 стволов изъяли у тех граждан, которые сознательно нарушают требования Закона об оружии", - сказа Казакевич в эфире телеканала ОНТ.
Напомнив, в Беларуси с 4 по 8 октября проходит специальное мероприятие "Арсенал" по выявлению незаконно хранящегося оружия.
По словам замминистра, такие операции ведомство проводит ежегодно. "Задача "Арсенал" – контроль за оборотом оружия и боеприпасов, как легальным и нелегальным. Мы системно ежегодно отрабатываем места возможного приобретения, изготовления, модернизации, хранения незарегистрированного оружия. Мы отрабатываем "черных копателей", лиц ранее судимых за такие преступления, браконьеров", - добавил представитель МВД. Его цитирует smartpress.by
07:35 07/10/2021
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