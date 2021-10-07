Во Владивостоке открылось новое отделение посольства Беларуси в России
Беларусь открыла отделение посольства во Владивостоке. На церемонии открытия присутствовали глава региона Олег Кожемяко.
«Мы приняли решение перенести отделение посольства из Хабаровска сюда, потому что понятно было, что акцент смещен в развитии Дальневосточного федерального округа. Мы — страна с открытой экономикой, должны уметь 70% своего ВВП, то есть продуктов, наших услуг продвигать в разных странах. Россия для нас всегда была, есть и будет основным партнером во всех отношениях. Я верю, что у нашего отделения здесь прекрасная работа будет, все условия для него созданы, соответственно, и спрос будет сугубо по результату», — заявил на церемонии открытия посол нашей страны Владимир Семашко, передает ТАСС.
Вчера во Владивостоке начались Дни Беларуси. Здесь открыта выставка белорусской техники и продуктов, проводятся другие мероприятия.
07:23 07/10/2021
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