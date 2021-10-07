



«Мы приняли решение перенести отделение посольства из Хабаровска сюда, потому что понятно было, что акцент смещен в развитии Дальневосточного федерального округа. Мы — страна с открытой экономикой, должны уметь 70% своего ВВП, то есть продуктов, наших услуг продвигать в разных странах. Россия для нас всегда была, есть и будет основным партнером во всех отношениях. Я верю, что у нашего отделения здесь прекрасная работа будет, все условия для него созданы, соответственно, и спрос будет сугубо по результату», — заявил на церемонии открытия посол нашей страны Владимир Семашко, передает ТАСС.

Вчера во Владивостоке начались Дни Беларуси. Здесь открыта выставка белорусской техники и продуктов, проводятся другие мероприятия.