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"Наш Эдвард Сноуден": видеоархив пыток в российских тюрьмах добыл беларуский айтишник

Видеоархив пыток в российских тюрьмах помог получить правозащитникам беларуский айтишник Сергей.

Как пишет британское издание The Telegraph, мужчина находился в тюрьме Саратова, где его заставили сотрудничать с руководством тюрьмы. Он там управлял компьютерной сетью. А потом смог отомстить — вывез огромный видеоархив, который передал правозащитникам.

Шокирующие видео начал публиковать сайт Gulagu.net. В РФ по фактам издевательств над заключёнными, насильственных действий возбудили уголовные дела, начались отставки.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин назвал белоруса "нашим Эдвардом Сноуденом".
Источник: euroradio.fm
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