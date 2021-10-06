"Наш Эдвард Сноуден": видеоархив пыток в российских тюрьмах добыл беларуский айтишник
Видеоархив пыток в российских тюрьмах помог получить правозащитникам беларуский айтишник Сергей.
Как пишет британское издание The Telegraph, мужчина находился в тюрьме Саратова, где его заставили сотрудничать с руководством тюрьмы. Он там управлял компьютерной сетью. А потом смог отомстить — вывез огромный видеоархив, который передал правозащитникам.
Шокирующие видео начал публиковать сайт Gulagu.net. В РФ по фактам издевательств над заключёнными, насильственных действий возбудили уголовные дела, начались отставки.
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин назвал белоруса "нашим Эдвардом Сноуденом".
Источник: euroradio.fm
22:31 06/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение