В Китае во время светового шоу дроны начали массово падать на зрителей
Инцидент произошёл в китайском городе Чжэнчжоу во время светового шоу. По непонятной причине дроны вышли из строя и один за одним начали падать на зрителей.
В Чжэнчжоу во время светового шоу дроны начали массово падать на зрителей
Как сообщается, всего посмотреть световое шоу пришли 5 000 человек.
В середине представления зависшие в небе и подсвеченные синими огнями дроны вдруг начали падать на зрителей. На появившемся в сети видео люди в панике бегут в укрытие, слышны крики.
Непонятно, что стало причиной падения устройств. Один из организаторов предположил, что к отказу системы управления могли привести «операционные ошибки».
Это не первый случай массового падения дронов в Китае. В прошлом году 17 устройств разбились во время праздничного шоу в Чэнду на юго-западе страны.
Расследование тогда показало, что во всём виновата конкурирующая компания — её сотрудники намеренно использовали глушители дронов, чтобы досадить выигравшим тендер.
Источник: dev.by
21:31 06/10/2021
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