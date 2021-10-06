В Чжэнчжоу во время светового шоу дроны начали массово падать на зрителей

Как сообщается, всего посмотреть световое шоу пришли 5 000 человек.





В середине представления зависшие в небе и подсвеченные синими огнями дроны вдруг начали падать на зрителей. На появившемся в сети видео люди в панике бегут в укрытие, слышны крики.









Непонятно, что стало причиной падения устройств. Один из организаторов предположил, что к отказу системы управления могли привести «операционные ошибки».





Это не первый случай массового падения дронов в Китае. В прошлом году 17 устройств разбились во время праздничного шоу в Чэнду на юго-западе страны.





Расследование тогда показало, что во всём виновата конкурирующая компания — её сотрудники намеренно использовали глушители дронов, чтобы досадить выигравшим тендер.