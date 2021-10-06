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В Китае во время светового шоу дроны начали массово падать на зрителей

Инцидент произошёл в китайском городе Чжэнчжоу во время светового шоу. По непонятной причине дроны вышли из строя и один за одним начали падать на зрителей.

В Чжэнчжоу во время светового шоу дроны начали массово падать на зрителей
Как сообщается, всего посмотреть световое шоу пришли 5 000 человек. 

В середине представления зависшие в небе и подсвеченные синими огнями дроны вдруг начали падать на зрителей. На появившемся в сети видео люди в панике бегут в укрытие, слышны крики. 


Непонятно, что стало причиной падения устройств. Один из организаторов предположил, что к отказу системы управления могли привести «операционные ошибки».

Это не первый случай массового падения дронов в Китае. В прошлом году 17 устройств разбились во время праздничного шоу в Чэнду на юго-западе страны.

Расследование тогда показало, что во всём виновата конкурирующая компания — её сотрудники намеренно использовали глушители дронов, чтобы досадить выигравшим тендер.
Источник: dev.by
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